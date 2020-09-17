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Aktüel Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu aştı.
Aktüel

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu aştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 07:45:49 -
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu aştı.
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