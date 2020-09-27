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Dünya Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 33 milyon 62 bini aştı
Dünya

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 33 milyon 62 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 33 milyon 62 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:56:00 -
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 33 milyon 62 bini aştı

Kovid-19'un görüldüğü ülke ve bölgelerdeki vakalar "Worldometer" internet sitesine göre dünya genelinde 998 bin 803 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya genelinde vaka sayısı 33 milyon 62 bin 174'e yükselirken, virüsle tespit edilen 24 milyon 412 bin 868 kişi kurtarıldı. Tedavi gören 7 milyon 650 bin 503 vaka var.

En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 287 bin 593 kişide Kovid-19 tespit edildi, 209 bin 177 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD dışında 300 binden fazla vakanın görüldüğü ülkeler şu şekildedir:

"Hindistan (5 milyon 992 bin 532), Brezilya (4 milyon 718 bin 115), Rusya (1 milyon 143 bin 571), Kolombiya (806 bin 38), Peru (800 bin 142), İspanya (735 bin 198), Meksika (726 bin 431), Arjantin (702 bin 484), Güney Afrika (669 bin 498), Fransa (527 bin 446), Şili (455 bin 979), İran (443 bin 86), İngiltere (429 bin 277), Bangladeş (357 bin 873), Irak (345 bin 969), Suudi Arabistan (332 bin 790), Türkiye (312 bin 966), Pakistan (310 bin 275), İtalya (308 bin 104) ve Filipinler (301 bin 256). "

ABD'nin yanı sıra 10 binden fazla ölümün görüldüğü ülkeler şu şekilde sıralanıyor:

"Brezilya (141 bin 441), Hindistan (94 bin 534), Meksika (76 bin 243), İngiltere (41 bin 971), İtalya (35 bin 818), Peru (32 bin 142), Fransa (31 bin 700), İspanya (31 bin 232), İran (25 bin 394), Kolombiya (25 bin 296), Rusya (20 bin 225), Güney Afrika (16 bin 376), Arjantin (15 bin 543), Şili (12 bin 591), Ekvador (11 bin 273) ve Endonezya (10 bin 308). "

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