Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 65 bini geride bıraktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 211 bin 631 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 922 bin 862 kişi de iyileşti.

En fazla vaka ve can kaybında ABD başı çekti

En fazla vaka ve ölümün yaşandığı ülke ABD olurken, Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 988 bin 451 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 56 bin 245 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya 229 bin 422, İtalya 199 bin 414, Fransa 165 bin 842, Almanya 158 bin 758, İngiltere 157 bin 149, Türkiye 112 bin 261, İran 91 bin 472, Rusya 87 bin 147, Çin 82 bin 836, Brezilya 67 bin 446, Kanada 48 bin 500, Belçika 46 bin 687, Hollanda 38 bin 245, Hindistan 29 bin 451, İsviçre 29 bin 164, Peru 28 bin 699, Portekiz 24 bin 27, Ekvador 23 bin 240, İrlanda 19 bin 648, İsveç 18 bin 926, Suudi Arabistan 18 bin 811, İsrail 15 bin 555, Meksika 15 bin 529, Avusturya 15 bin 274, Singapur 14 bin 423, Japonya 14 bin 326, Pakistan 14 bin 79, Şili 13 bin 813, Polonya 11 bin 902, Romanya 11 bin 339, Belarus 11 bin 289, Katar 11 bin 244, Birleşik Arap Emirlikleri 10 bin 839 ve Güney Kore 10 bin 752.”

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İtalya 26 bin 977, İspanya 23 bin 521, Fransa 23 bin 293, İngiltere 21 bin 92, Belçika 7 bin 207, Almanya 6 bin 126, İran 5 bin 806, Çin 4 bin 633, Brezilya 4 bin 603, Hollanda 4 bin 518, Türkiye 2 bin 900, İsveç 2 bin 274, Kanada 2 bin 707, İsviçre 1665, Meksika 1434, İrlanda 1102, Rusya 794, Hindistan 939, Portekiz 928, Peru 782, Ekvador 663, Romanya 641, Polonya 562, Avusturya 549, Japonya 398, Pakistan 301, Güney Kore 244, İsrail 204, Şili 198, Suudi Arabistan 144, Birleşik Arap Emirlikleri 82, Belarus 75, Singapur 14, Katar 10."