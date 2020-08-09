Dünya genelinde koronavirüsle savaş devam ediyor! 20 milyona dayandı

Koronavirüs salgınında Çin'i sollayıp pandeminin yeni merkezi olan ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1308 artarak 164 bin 144'e yükselirken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 64 bin 771 artarak 5 milyon 98 bin 494'e çıktı. Amerika'da iyileşenlerin sayısı 2 milyon 618 bini geçti.

Pandeminin ikinci merkezi haline gelen Brezilya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 99 bin 572’ye, vaka sayısı 2 milyon 962 bin 442’ye yükseldi. Hastalıktan iyileşen sayısı 2 milyon 68 bin 394 olarak kayda açıklandı.

Salgının yoğun olarak görüldüğü Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 882 bin 347’ye, ölü sayısı 14 bin 854’e çıktı. Rusya'da iyileşen sayısı 690 bin 207’ye çıktı.

Bulgaristan, Almanya ve Romanya’nın bazı kent ve bölgelerini salgın sebebiyle riskli bölgeler listesine aldı.

Salgının Avrupa'ya göre daha az seyrettiği Afrika kıtasında can kaybı 22 bin 551'e, virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 25 bin 264'e yükseldi. Afrika genelinde, iyileşen sayısı 707 bin 853 olarak duyuruldu.

Pandemiden çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da ölü sayısı 18 bin 264'e, vaka sayısı 324 bin 692'ye yükseldi. Ülkede sağlık çalışanları, koronavirüs salgınındaki vahim tabloya rağmen muharrem ayı etkinliklerinin toplu şekilde düzenlenmesinin salgının artışına neden olabileceğini belirtiyor.

Toplam vaka sayısında düşüşlerin görüldüğü Pakistan’da hava yoluyla tüm uluslararası ve yurt içi yolcu ile kargo taşımacılığının yeniden başlamasına izin verildiği açıklandı.