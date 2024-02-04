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Dünya Dünya genelinde Filistin'e destek artıyor!
Dünya

Dünya genelinde Filistin'e destek artıyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-04 21:39:00 -
Dünya genelinde Filistin'e destek artıyor!

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’e tepki gösteren binlerce kişi, “Özgür Filistin” sloganları attı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Bölgede 120 gündür süren saldırılarda 27 bin 238 hayatını kaybederken milyonlarca Filistinli yerinden edildi. İnsan hayatını hiçe sayarak sürdürülen bu katliama dünyanın dört bir yanından tepki geliyor.

İskoçya’da Filistin’e destek için binlerce kişi bugün yürüyüş düzenledi.

Edinburgh Kalesi'nden İskoçya Parlamentosu’na doğru yürüyen binlerce kişi, Filistin bayrakları ile “Filistin için özgürlük”, “Gazze’deki kuşatmayı durdurun”, “Katliamı durdurun” pankartları taşıyarak, “Hemen ateşkes”, “Nehirden denize Filistin özgür olacak” ve “Özgür Filistin” sloganları attı.

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