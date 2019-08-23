0553 313 94 23

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası

- Macaristan'da düzenlenen organizasyonda milli sporcular, 3 kategoride final hakkı elde ederken, 2 de Türkiye rekoru kırdı

23 Ağustos 2019 Cuma 21:45
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Macaristan'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 kategoride final hakkı elde ederken, 2 de Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Baturalp Ünlü, Bora Gülşen, Yiğit Aslan ve Berke Saka'dan oluşan 4x200 metre serbest bayrak takımı, 7.26.65'lik dereceyle yarışı 7. tamamladı ve final hakkı elde etti. Milliler, bu dereceleriyle 17-18 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Şampiyonada 200 metre kurbağalamada Demirkan Demir, 2.13.63'lük derecesiyle 6., Beril Böcekler de 400 metre serbestte 4.10.55'lik derecesiyle 4. olarak finale kaldı.

Merve Tuncel ise 400 metre serbestte 4.15.43'lük derecesiyle 14 yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Aleyna Özkan 50 metre kelebekte 27.04'lük derecesiyle 10., Baturalp Ünlü, Bora Gülşen, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin‘den oluşan 4x100 metre serbest karışık bayrak takımı ise 3.33.07'lik dereceleriyle 8. sırayı aldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 21:45
  1. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
  2. Macaristan
  3. yüzme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk öldü
    1. Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk..
    2. GÜNCELLEME 4 - Samsun'da sağanak
    3. ‘Ata Yurdundan Anayurduna Kırgız..
    4. TUBİTAK ‘Samsun Bilim Merkezi’ne..
    5. Cezayir'de "Buteflika rejimi..
    6. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi..
    7. Irak’ta patlama: 28 yaralı
    8. Şeftali reçeli nasıl yapılır?..
    9. Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
    10. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    11. Erdoğan duyurdu: Milletimize..
    12. Emine Bulut cinayeti
    13. Lübnan'daki Filistinli mültecilerin..
    14. Reçel yaparken sakın bunları yapmayın!
    15. Gümüşhane'de "civciv çıkarma" oyunu..
    16. Filenin Sultanları, Yunanistan’a set..
    17. DSİ'den Rize'ye 17 yılda 946 milyon..
    18. Ordu’daki yağışın bilançosu belli oldu
    19. Emine Bulut için duygulandıran protesto!
    20. Erdoğan: Biz de onları kapının önüne..
    21. Mercimek köftesi nasıl yapılır? Püf..
    22. Şenol Güneş, Beşiktaş Park’ta
    23. Beşiktaş’ın ilk golü Güven’den geldi
    24. Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Göztepe: 0..
    25. Sulama kanalına düşen çocuğun cansız..
    26. Futbol: Süper Lig
    27. Emine Bulut'u öldüren sanığa..
    28. Sevgilisini döverken utanmadı,..
    29. Tüp bebek tedavisi için yaş sınırı var..
    30. Tüp bebek kaç kez denenebilir?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Gündeme bomba gibi düştü! Burgazada'ya giden Ahmet Davutoğlu bakın kimin evinde kaldı
    Gündeme bomba gibi düştü! Burgazada'ya giden Ahmet Davutoğlu bakın kimin evinde kaldı