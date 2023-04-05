Dünya Filistinli gencin bu duasını konuşuyor! "Ya Rab! Mescid-i Aksa'ya yardım et"

Dünya İsrail'in imza attığı saldırı ile çalkalanıyor.



İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskın sırasında 200 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi gelişmeyi okurlarına 'İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası, cop ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti' sözleri ile duyurdu.



İngiliz gazete İsrail güçlerinin ibadet eden Filistinlilere saldırdığını yazdı.

Bölgeden gelen görüntüler ise dünyayı ayağa kaldırdı. İnfial yaratan o anlara ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Filistinli gencin dua görüntüleri en çok izlenenler arasında yer aldı.