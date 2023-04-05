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Gündem Dünya Filistinli gencin bu duasını konuşuyor! "Ya Rab! Mescid-i Aksa'ya yardım et"
Gündem

Dünya Filistinli gencin bu duasını konuşuyor! "Ya Rab! Mescid-i Aksa'ya yardım et"

Yeniakit Publisher
2023-04-05 14:05:00 - 2023-04-05 14:17:32

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası, cop ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. Müslümanlar zulüm görürken Filistinli bir gencin sosyal medyada yayınlanan dua görüntüsü yürekleri yaktı.

Dünya İsrail'in imza attığı saldırı ile çalkalanıyor.


İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskın sırasında 200 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İngiliz Daily Mail gazetesi gelişmeyi okurlarına 'İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası, cop ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti' sözleri ile duyurdu.


İngiliz gazete İsrail güçlerinin ibadet eden Filistinlilere saldırdığını yazdı.
Bölgeden gelen görüntüler ise dünyayı ayağa kaldırdı. İnfial yaratan o anlara ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Filistinli gencin dua görüntüleri en çok izlenenler arasında yer aldı.

İsrail kudurdu! Mescid-i Aksa'ya ikinci baskın
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İsrail kudurdu! Mescid-i Aksa'ya ikinci baskın
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Yorumlar

Albert

Bu arada müslümanım, merak ediyorum ?

Biye Allah israili yok etsin bedevata kaciyon

Müslumanlar müslüman gibi yaşasın mason olmasalardi israil şimdiye bitti idi. HAYALLE DUA AYRIDUR. hayal kurmayın gece kalkın 2 rekat namaz kılın dua edin . Hayalci müslüman olmaz dua eden müslüman olur.
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