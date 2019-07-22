Dünya Eskrim Şampiyonası - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası'nda yedinci gün maçları yapıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Dünya Eskrim Şampiyonası'nda takım müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden Kadınlar Kılıç Milli Takımı şampiyonayı 14'üncü sırada tamamladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası'nda yedinci gün maçları sona erdi. Milli sporculardan Fatma Zehra Köse, Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ ve Nisanur Erbil’den oluşan milli takım ilk olarak son 32'de karşılaştığı Venezuela Milli Takımını 45-36 yenerek son 16'da Fransa’nın rakibi oldu. Fransa ile gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucunda 45-24 mağlup olan Milli Takım sırasıyla Japonya, Kanada ve Azerbaycan takımlarıyla oynadığı maçlar sonucunda şampiyonayı 14'üncü sırada tamamladı. Dünyanın 117 ülkesinden bini aşkın eskrimcinin yer aldığı organizasyon, yarın sona erecek.

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