  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dünya Ekonomik Forumu'ndan "2025'e kadar işlerin yarısını makineler yapacak" öngörüsü
Aktüel

Dünya Ekonomik Forumu'ndan "2025'e kadar işlerin yarısını makineler yapacak" öngörüsü

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:37:30 -
Dünya Ekonomik Forumu'ndan "2025'e kadar işlerin yarısını makineler yapacak" öngörüsü

ANKARA (AA) - Dünya Ekonomik Forumu, 2025 yılına kadar işlerin yarısının makineler tarafından yerine getirileceği öngörüsünde bulundu.

BBC'nin haberine göre, uluslararası vakıf, "robot devrimine" ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, "robot devriminin" dünya çapında 97 milyon iş yaratacağını, ancak çok sayıda kişiyi işsiz bırakacağı belirtildi.

Dünyada 8 milyon kişiyi çalıştıran 300 büyük şirketin incelemeye alındığı raporda, 2025 yılına kadar işlerin yarısının makineler tarafından yapılacağı, bunun, eşitsizliği daha da kötüleştireceği tahmininde bulunuldu.

En fazla tehdit altında olan işlerin, yönetim ile veri işlemede rutin veya manüel görevler olduğu, bakım, büyük veri ve yeşil ekonomi alanlarında ise yeni işlerin ortaya çıkacağı ifade edildi.

İncelenen şirketlerde iş verenlerin yarısından fazlasının, otomatikleştirmeyi hızlandırma beklentisi içinde olduğu, yüzde 43'ünün, teknolojiye bağlı işten çıkarmalar yapacakları görüşünü paylaştığı belirtildi.

Dünya Ekonomik Forumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, yeni teknolojilerin benimsenme sürecini hızlandırdığına, bunun iş piyasalarında var olan eşitsizlikleri derinleştireceğine işaret etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına anladıkları dilden tepki: Kabusu yaşatacağız!
Gündem

Erdoğan'dan Türkiye düşmanlarına anladıkları dilden tepki: Kabusu yaşatacağız!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
İP'in kuyruğu dik tutma çabası!
Siyaset

İP'in kuyruğu dik tutma çabası!

İYİ Parti Grup Başkenvekili Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ iddial..
Dünya gündemini altüst edecek açıklama! ABD'ye 335 milyon dolarlık haraç
Dünya

Dünya gündemini altüst edecek açıklama! ABD'ye 335 milyon dolarlık haraç

Sudan Maliye Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 mil..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay