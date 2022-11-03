Dünya eğitim otoriteleri İstanbul’da buluşacak

Türkiye, dünyanın sayılı eğitim otoritelerini ağırlamaya hazırlanıyor. İstanbul’da 4-5 Kasım’da düzenlenecek zirvede, 7 ülkeden eğitim bakanları ile dünyanın alanında uzman eğitim yetkililerince “Okulun geleceği, pandemi sonrası eğitimin ihtiyaçları” teması ele alınacak

Dünyanın 6 kıtasında, 51 ülkedeki 440 eğitim kurumunda 50 bin öğrencisiyle Türkiye’nin eğitimde dünyaya açılan uluslararası eğitim kurumu olan Türkiye Maarif Vakfınca (TMV), 4-5 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek zirvede, eğitime ilişkin ortaya çıkacak fırsatlar konuşulacak, analizler yapılacak, gelecek perspektifleriyle, kuramsal yaklaşımlar ve uygulamalar tartışılacak.

Bu yıl ikincisi yapılacak zirve, eğitim konusunda uluslararası etkinlik ve çalışmalarıyla öne çıkan kurum ve aktörlerin buluşma noktası olacak.

İstanbul, eğitim sorunlarının çözümünde buluşma noktası

Kovid-19 salgını sonrası eğitimde ne gibi gelişmelerin yaşanacağının değerlendirileceği zirvede, “Okulun geleceği: pandemi sonrası eğitimin ihtiyaçları”, “Okula yeniden dönüş”, “Kovid neslinin geleceği”, “Farklılaştırılmış eğitim” ve “Eğitimde alternatif arayışlar” başlıkları etrafında eğitimin geleceği tartışılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in davetli olduğu 2. İstanbul Eğitim Zirvesi’nin açılışı, 4 Kasım Cuma günü saat 09.30’da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde başlayıp iki gün sürecek. Kanada, Kırgızistan, Özbekistan, Mali, Kamerun, Zambiya, Malavi eğitim bakanları Zirve’ye konuşmacı olarak katılacak.

OECD, UNESCO, Harvard Üniversitesi, Indiana Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi gibi kurumlardan akademisyen ve uzmanların katılacağı zirvede, eğitim alanında küresel ölçekte operasyonlar yürüten iş insanları, dünyaca tanınmış eğitim kurumlarının yöneticileri ve müfredat uzmanları eğitimin geleceğini ve eğitimdeki yeni eğilimlerle dönüşümleri masaya yatıracak.

Oturumların Türkçe, Fransızca ve Arapça simultane çevirilerinin de yapılacağı zirve, “https://www.istanbuleducationsummit.com” web sayfasından da canlı yayınlanacak.