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Aktüel Dünya dışı tozdan enerji keşfedildi! İlginç keşif: Mars'ta inşaat için "kozmik beton" geliştirildi, ev yapabilecekler
Aktüel

Dünya dışı tozdan enerji keşfedildi! İlginç keşif: Mars'ta inşaat için "kozmik beton" geliştirildi, ev yapabilecekler

Bilim insanları Ay ve Mars'ta yaşam alanları inşa etmede kullanılabileceğini söyledikleri, dünya dışı tozdan yeni bir tür "kozmik beton" icat etti. Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif herkesi şok etti. Mars'ta inşaat için "kozmik beton" geliştirildi ve astronotlar ev yapabilecek işte o haberin detayları... Astronot gözyaşları, patates cipsi ve Mars toprağı bir araya getirilerek oluşturulabilecek "StarCrete", sıradan betondan iki kat daha güçlü enerji var...

Yeniakit Publisher
2023-03-17 22:20:00 - 2023-03-17 22:32:18
Dünya dışı tozdan enerji keşfedildi! İlginç keşif: Mars'ta inşaat için "kozmik beton" geliştirildi, ev yapabilecekler

Bilim insanları Ay ve Mars'ta yaşam alanları inşa etmede kullanılabileceğini söyledikleri, dünya dışı tozdan yeni bir tür "kozmik beton" icat etti. Malzemeyi güçlendirmek için gereken tuz da astronotların gözyaşlarından veya Mars yüzeyindeki bileşiklerden elde edilebilir.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Open Engineering adlı bilimsel dergide yayımlanan "StarCrete: a starch-based biocomposite for off-world construction" (StarCrete: Dünya dışındaki inşaatlar için nişasta bazlı bir biyokompozit) başlıklı çalışmada, dünya dışı tozdan yeni bir tür "kozmik beton" keşfedildiği belirtildi. StarCrete'i geliştirmeyi ve test etmeyi sürdürmek için DeakinBio adlı bir girişim kuran ekip, bu icadın normal betona çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir alternatif sunduğunu ve Dünya'daki binalarda kullanılma potansiyeli taşıdığını ileri sürüyor.

StarCrete diye adlandırılan malzeme, sıradan betonun iki katı dayanıklılığa sahip ve pahalı inşaat malzemelerini dünya dışındaki yerlere taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. indyturk'e göre: Manchester Üniversitesi'ne bağlı, keşfin arkasındaki ekip daha önce Mars toprağını bağlamak için astronotların kan ve idrarını kullandıkları bir beton geliştirmiş fakat bunun büyük ölçekli projelerde pratik olmadığı görülmüş..

Dünya dışı tozdan enerji keşfedildi! İlginç keşif: Mars'ta inşaat için

"Astronotlar da yara kabuğu ve idrardan yapılmış evlerde yaşamak istemez"

Geleceğin Biyoüretimi Araştırma Merkezi'nde araştırma görevlisi ve bu projenin baş araştırmacısı olan Dr. Aled Roberts, çalışmaya dair şunları söylüyor:
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"Astronotlara gıda olarak nişasta üreteceğimizden bağlayıcı madde için insan kanı yerine bunu kullanmak daha mantıklı geldi. Ayrıca gelişmesi için hâlâ uzun yıllara ihtiyaç duyduğumuz mevcut yapı teknolojileri, ciddi miktarda enerji ve fazladan ağır iş makinesi gerektiriyor. Bu da bir görevin maliyet ve karmaşıklığını artırıyor. StarCrete'in bunların hiçbirine ihtiyaç duymaması, görevi basitleştirerek daha ucuz ve daha uygulanabilir hale getiriyor. Zaten astronotlar da muhtemelen yara kabuğu ve idrardan yapılmış evlerde yaşamak istemez."

İlginç keşif

Bilim insanları 25 kilogram ağırlığındaki bir çuval patates cipsinin yaklaşık yarım ton StarCrete, yani kabaca 213 tuğla üretmeye yetecek kadar nişasta içerdiğini hesapladı.

Malzemeyi güçlendirmek için gereken tuz da astronotların gözyaşlarından ya da Mars yüzeyindeki bileşiklerden elde edilebilir.

StarCrete'i geliştirmeyi ve test etmeyi sürdürmek için DeakinBio adlı bir girişim kuran ekip, bu icadın normal betona çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir alternatif sunduğunu ve Dünya'daki binalarda kullanılma potansiyeli taşıdığını iddia ediyor.

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