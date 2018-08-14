Dünya devinin tercihi Türkiye oldu

Türkiye’nin her türlü zorluğa karşı güçlenen ülke, güçlenen ekonomi düsturundaki başarısına kayıtsız kalmayan daha önceden Hyundai iş ortağı Ruha Elektrik ile Türkiye de 1 milyar dolarlık büyük bir yatırım hazırlığında olduğunu duyurmuştu. 15 yıllık birlikteliğin büyük bir yatırım ile güçlenmesi Türkiye ekonomisinin güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu.

ÜLKEYE YOĞUN BİR DÖVİZ GİRİŞİ SAĞLANACAK, BİNLERCE İNSAN İSTİHDAM EDİLECEK

Silivri’de 40 bin m2’lik bir tesisi satın alıp üretime hazır hale getiren Ruha Elektrik’in hedefi Hyundai ürünlerini Türkiye’de üretip, başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya satmak.

Ruha Elektrik Türkiye Satış Koordinatörü Sinan Adıgüzel, küresel rekabetin çok hızlı geliştiği ve zor olduğu bir pazarda böyle bir yatırım yaptıkları için gururlu olduklarını belirtti. Son zamanlarda Hyundai ile Ruha Elektrik arasında üretim anlaşması yaptıklarını yineleyen Adıgüzel, yerli üretime yakın zamanda başlayacaklarını açıkladı. Şirket, Silivri’deki tesislerde; başta kontaktör, kompak şalter ve sigorta gibi şalt ürünlerini üreterek birçok ülkeye ihracat yapacak ve sektördeki yerini sağlamlaştıracak. Bu yatırımla birlikte ülkeye yoğun bir döviz girişi sağlanırken binlerce insana da istihdam kapısı açılmış olacak

DÜNYANIN EN KÖKLÜ MARKALARINDAN...

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yenilenebilir enerjinin çok önem kazanmasına değinen Adıgüzel; Hyundai'nin yeşil enerjide dünyanın en köklü marklarından biri olduğunu, güneş enerjisi, rüzgar türbini ve benzeri projelerde de Ruha Elektrik ile ortak çalışmak istediğini söyledi.

Bu başarının sadece bize değil,bizi takip eden ve bize güvenen her kesime ait olduğunu iletti. "Sizler için 'daha iyi bir gelecek inşa ediyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 500 ŞİRKETİNİN YER ALDIĞI LİSTEDE

Ruha Elektrik aynı zamanda dünyanın en saygın ekonomi dergilerinden Fortune Dergisinin yayımladığı ve Türkiye'nin En Büyük 500 şirketinin belirlendiği listede bu yıl da yerini aldı.

Elektrik sektörünün öncülerinden olan Ruha Elektrik A.Ş. son 3 yıldır devler ligindeki kararlı büyümesine devam ediyor; ilk olarak 2015 yılında 396. Sıradan listeye adını yazdıran elektrik devi 2016 yılında 320. Bu yılda 317.sıraya yükselerek büyümenin emin adımlarla devam edeceğinin sinyallerini verdi. 2003 yılından bu yana elektrik ve enerji sektöründe Hyundai'nin Türkiye Distribütörlüğünü yapan ruha elektrik, ''durmak yok yola devam'' misyonuyla hareket ederek bu başarıyı elde etti.