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Spor Dünya devinin 10 puanı silindi! Takım küme düşme hattına geriledi
Spor

Dünya devinin 10 puanı silindi! Takım küme düşme hattına geriledi

Yeniakit Publisher
2023-11-17 15:45:00 -
Dünya devinin 10 puanı silindi! Takım küme düşme hattına geriledi

İngiltere Premier Lig'de büyük şok yaşandı... Everton, Premier League'in sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası aldı. Detaylar haberimizde...

Everton, Premier League'in sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası aldı. İngiliz ekibi, bu cezayla birlikte 4 puanla Premier League'de küme düşme hattına geriledi.

 EVERTON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Everton Futbol Kulübü, Premier Lig Komisyonu'nun kararı karşısında hem şok olmuş hem de hayal kırıklığına uğramıştı

Kulüp, Komisyonun tamamen orantısız ve adaletsiz bir sportif yaptırım uyguladığına inanmaktadır. Kulüp, karara itiraz etme niyetini Premier Lig'e iletmiştir. Temyiz süreci şimdi başlayacak ve dava, Premier Lig kuralları uyarınca atanacak bir Temyiz Kurulu tarafından zamanı geldiğinde görülecektir.

Everton, Premier Lig'e verdiği bilgilerde açık ve şeffaf olduğunu ve sürecin bütünlüğüne her zaman saygı duyduğunu savunmaktadır. Kulüp, azami iyi niyetle hareket etmediği yönündeki tespiti kabul etmemekte ve bunun Premier Lig tarafından yargılama sürecinde ortaya atılan bir iddia olduğunu anlamamaktadır. Komisyon tarafından uygulanan yaptırımın sertliği ve ağırlığı, sunulan kanıtların ne adil ne de makul bir yansımasıdır.

Kulüp ayrıca, Premier Lig'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları ile ilgili diğer davalarda alınan kararları da büyük bir ilgiyle izleyecektir.
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Everton, temyiz süreci sonuçlanana kadar bu konu hakkında daha fazla yorum yapamaz.

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