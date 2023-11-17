Dünya devinin 10 puanı silindi! Takım küme düşme hattına geriledi

Everton Futbol Kulübü, Premier Lig Komisyonu'nun kararı karşısında hem şok olmuş hem de hayal kırıklığına uğramıştı

Kulüp, Komisyonun tamamen orantısız ve adaletsiz bir sportif yaptırım uyguladığına inanmaktadır. Kulüp, karara itiraz etme niyetini Premier Lig'e iletmiştir. Temyiz süreci şimdi başlayacak ve dava, Premier Lig kuralları uyarınca atanacak bir Temyiz Kurulu tarafından zamanı geldiğinde görülecektir.

Everton, Premier Lig'e verdiği bilgilerde açık ve şeffaf olduğunu ve sürecin bütünlüğüne her zaman saygı duyduğunu savunmaktadır. Kulüp, azami iyi niyetle hareket etmediği yönündeki tespiti kabul etmemekte ve bunun Premier Lig tarafından yargılama sürecinde ortaya atılan bir iddia olduğunu anlamamaktadır. Komisyon tarafından uygulanan yaptırımın sertliği ve ağırlığı, sunulan kanıtların ne adil ne de makul bir yansımasıdır.

Kulüp ayrıca, Premier Lig'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları ile ilgili diğer davalarda alınan kararları da büyük bir ilgiyle izleyecektir.

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Everton, temyiz süreci sonuçlanana kadar bu konu hakkında daha fazla yorum yapamaz.