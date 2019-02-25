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Dünya devinden Türkiye açıklaması: Başka hiçbir ülkede yok!

Azerbaycan merkezli petrol ve doğal gaz şirketi SOCAR'ın Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, "SOCAR olarak 15-16 ülkede iş yapıyoruz. Ancak Türkiye'deki kanunlar ve teşvikler hiçbir ülkede yok" açıklamasında bulundu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:48
Dünya devinden Türkiye açıklaması: Başka hiçbir ülkede yok!

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Zaur Gahramanov, ekonomi gazetecileri ile bir araya geldi.

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov da SOCAR olarak son yıllarda Azerbaycan'daki yatırımlarının bazısını ertelediklerini ancak Türkiye'deki yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.

Geçen yıl Türkiye'de Star Rafinesi'nin açılışı gibi önemli projeleri gerçekleştirdiklerini anımsatan Gahramanov, SOCAR'ın Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.

Gahramanov, Türkiye'nin kapılarını yatırım için açtığını belirterek, "SOCAR olarak 15-16 ülkede iş yapıyoruz. Ancak Türkiye'deki kanunlar ve teşvikler hiçbir ülkede yok." ifadesini kullandı.

"Cari açığın kapatılmasına katkı sağlayacak"

Petkim'i 2008 yılında Özelleştirme İdaresinden alarak Türkiye pazarına girdiklerini anımsatan Gahramanov, 11 yılda 15 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türkiye'nin bölgede potansiyeli en yüksek ülke olduğunu vurgulayan Gahramanov, şunları kaydetti:

"Türkiye'de faaliyetlerimiz, petrokimya merkezli olarak devam ediyor. 2018 yılında hem Türkiye hem de Azerbaycan ekonomileri için çok önemli olan Star Rafineri ve TANAP projelerimizin açılışını yaptık. 6,3 milyar dolarlık yatırımla kurulan Star Rafineri, yılda 10 milyon ton ham petrolişleyerek, yine yılda cari açığın 1,5 milyar dolarlık kısmının kapatılmasına katkı sağlayacak. Türkiye ve Azerbaycan devletlerinin stratejik yatırımı olan 8 milyar dolarlık yatırım değerine sahip TANAP'a ise haziran ayı itibarıyla ticari gaz akışı sağlandı. Bu iki dev proje dışında konteyner terminali, rüzgar enerji santrali gibi yatırımlarımız bulunuyor. Biz bu yıl temelini atmayı planladığımız yeni petrokimya tesisimizle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye'nin ekonomik gücüne ve siyasi istikrarına güvenimiz tam. Türkiye ve Azerbaycan'ın ebedi dostluğuna ekonomik iş birliğini de ekleyerek bağlarımızı kuvvetlendirmek istiyoruz."

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:48
  1. Türkiye
  2. Azerbaycan
  3. Özelleştirme İdaresi
  4. Arda Ermut
  5. SOCAR
  6. Zaur Gahramanov
  7. Türkiye'de Star Rafinesi

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