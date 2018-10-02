Dünya devi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne talip oldu

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki yüzde 33'lük Astaldi hissesi için Çinli yatırımcı grubun gerçekleştirdiği görüşmeler kaynaklara göre hız kazandı. Roma merkezli Astaldi'nin anlaşmanın yıl sonunda gerçekleşmesini hedeflediğini belirtti.

Bloomberg'in haberine göre, Astaldi üçüncü köprü ve bağlantı yollarındaki hisselerini satmak isterken kaynaklara göre başka Çinli şirketler de alıcı konsorsiyuma dahil olmak için görüşme yürütüyor. Bir kaynağa göre Çinli yatırımcı grubu, köprü varlıklarına yaklaşık 1 milyar dolar değer biçiyor.

Yatırımcı konsorsiyumuna Londra merkezli şikette dahil olmak istiyor

Çinli grup Haziran'da üçüncü köprü varlıklarıyla ilgilendiği sırada köprü hisselerini elinde bulunduran konsorsiyum 1,4 milyar dolar değerleme talep etmişti.

Astaldi'nin Mayıs yatırımcı sunumuna göre şirket söz konusu varlıklarını 350 milyon euro değerinde görüyor. Konuya yakın bir kaynak Çinli yatırımcı konsorsiyumuna Londra merkezli Centricus Asset Management'in de dahil olmak için görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.