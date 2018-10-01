Dünya devi Türk çay şirketini satın aldı

Çay ve kahve ürünleri imalatı sektöründe faaliyet gösteren Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tam kontrolünün Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Ticaret Sanayi AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tam kontrolünün Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Ticaret Sanayi AŞ tarafından devralınması için başvuru yapıldığı bildirildi. 1985 yılında faaliyet başlayan Of Çay'ın, 5 çay fabrikası ile 2 paketleme tesisi bulunuyor.

Jacobs 1885'te kuruldu

1885 yılında Johann Jacobs, Almanya Bremen’de kahve, çay, kakao ve biskuvit satan bir dükkan açtı. Bu dönemde kahve ticaretini öğrenmeye çalışırken, gelişmiş tad duyusu nedeni ile kahvenin fırınlanması ve tadımına ilgi gösterdi. 1907 yılında dükkanı bir kahve fırınlama atölyesine dönüşmüş ve Bremen bölgesinin dağıtımcısı haline gelmişti. 1920’de yeğeni, Walther’in katılması ve yeni fikirleri ile işler hızla gelişti ve Jacobs Kaffee, tanınmış bir marka oldu.

1966 yılında, Jacobs paketleme ve sunumunda değişiklik yaparak, uluslararası pazara açıldı.

En önemli markası yeşil paketli Krönung oldu. 1982 yılında, Suchard Tobler markası ile birleşti ve yeni marka Jacobs Suchard AG, olurken 1993 yılında Kraft Foods tarafından satın alındı. Bu gelişmeler Milka, Toblerone ve Jacobs Krönung olarak bilinen ünlü markaların da oluşmasına yol açtı.

Türkiye en önemli pazarları arasında

Halen Avusturya, Baltık ülkeleri, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, İsviçre, ve Turkiye en büyük pazarları durumunda.

1984 yılında İsviçre’de açılan Jacobs Müzesi kendi kolleksiyonu ile kahvenin kültürel, politik ve sosyal yönlerini tanıtmaya çalışmakta. Bu müzede ayrıca resimler, porselen ve gümüş eşyalar sergileniyor.