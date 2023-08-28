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Ekonomi Dünya devi şirketler Hintli CEO'lara emanet!
Ekonomi

Dünya devi şirketler Hintli CEO'lara emanet!

Yeniakit Publisher
2023-08-28 10:27:00 -
Dünya devi şirketler Hintli CEO'lara emanet!

Dünyanın en büyük şirketleri arasında gösterilebilecek 21 şirketin CEO'larının Hindistan kökenli olduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük şirketleri arasında gösterilebilecek 21 şirketin CEO'larının Hindistan kökenli olduğu belirtildi.
Dünyanın en zengin şirketlerinin bulunduğu ABD, San Francisco’daki Silikon Vadisi’nde, Hintli nüfusunda yılların birikimiyle ciddi bir patlama yaşanıyor. Hintliler, dev şirketlerin üst kademelerinde görev alıyorlar. Bu sebeple teknoloji devleri de Hindistan'ı oldukça fazla önemsiyor.

Günümüzde şirketlerin ana merkezlerinin nerede bulunduğundan çok daha dikkat çekici bir istatistik yayınlandı. World of Statistics şirketinin verdiği verilere göre dünyanın en büyük şirketleri arasında da gösterilebilecek 21 şirketin CEO'larının Hindistan kökenli olduğu belirtildi. Bu CEO'ların bir kısmı ABD'de bir kısmı ise Britanya'da doğup büyümüş olsalar da hepsi Hint kökenli olarak belirtiliyor.

HİNTLİ ŞİRKETLER BAŞARILI OLAMIYOR

Habertürk'den Cem Özenen'in haberine göre, Hintli yöneticilerin bu yaygınlığına, bu kadar başarılı CEO'ları dev şirketlerin başında görevde olmasına karşın ülke olarak bu kadar başarılı şirketler kuramıyorlar. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ise ülke genelindeki gelir dengesizliği olarak gösterilebilir.

Hindistan’ın da kendi girişimcileri bir teknoloji sektörü ve dev şirketleri var, ancak özellikle fakir ülkelerin genelinde olduğu gibi beyin göçünün yoğunluğu bu Hintli şirketlerin gelişimini olumsuz etkiliyor.

İşte teknoloji firmalarının başını çektiği o 21 firma:

Alphabet Google
Microsoft
YouTube
Adobe
World Bank Group
IBM
Albertsons
NetApp
Palo Alto Networks
Arista Networks
Novartis
Starbucks
Micron Technology
Honeywell
Flex
Wayfair
Chanel
OnlyFans
Motorola Mobility
Cognizant
Vimeo
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