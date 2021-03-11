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Ekonomi Dünya devi bankadan dolar tahmini! İyice uçtular
Ekonomi

Dünya devi bankadan dolar tahmini! İyice uçtular

Morgan Stanley ekonomistleri, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'ndan yüklemeli bir faiz artırımı beklediklerini ancak artırım gelse dahi doların 7,75 TL seviyesine çıkacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 15:46:00 -
Dünya devi bankadan dolar tahmini! İyice uçtular

Morgan Stanley ekonomistleri, 18 Mart’ta Merkez Bankası beklentilere paralel 75-100 baz puan faiz artırsa dahi Türk Lirası varlıklarda zayıflığın devam etmesini beklediklerini kaydetti. Ekonomistler, raporlarında “Yüksek enflasyon, petrol fiyatları ve zayıf kur nedeniyle TCMB'den önden yüklemeli 100 baz puan faiz artışı bekliyoruz” değerlendirmesine yer verdi.

"7,75 seviyesinde dengelenecek"

Banka, “Piyasa beklentilerine paralel faiz artışı gelse dahi gelişen ülkelere yönelik zayıflıklar nedeniyle USD/TL’nin 7,75 seviyesinde dengeleneceğini ve CDS’in 350 civarında kalacağını düşünüyoruz” yorumunu yaptı.

Faiz artırımı

“Beklentilerin üzerinde bir faiz artışı durumunda kazançların olacağını düşünüyor; buna karşın USD/TL ve CDS’lerin 2021’in düşük seviyelerini test etmesini beklemiyoruz” diyen Morgan Stanley, “Beklentilerin altında bir faiz artışı durumunda lira varlıkların zayıf seyri sürdürmesini ve kasım seviyelerini yeniden test etmesini bekliyoruz” diye ekledi.

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