Dünya çevre günü nedir? Dünya çevre günü ne zaman kabul edildi?
Çevre kirliliği, her geçen gün artarken Dünya’da ve Türkiye’de Dünya çevre günü daha da büyük önem kazandı. Çevre kirliliğine neden olan birçok olay yaşanmaya devam ediyor. Çevre olaylarına karşı duyarsız kalmamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya çevre günü merak konusu oldu. Peki, Dünya çevre günü nedir? Dünya çevre günü ne zaman ilan edildi?
Dünya çevre günü 100’den fazla ülkede kutlanmaktadır. Bu kapsamda Dünya’da meydana gelen çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturuluyor. Birçok kişi, Dünya çevre gününe ilişkin aramalarını genişletti.
Dünya çevre günü ne zaman kabul edildi?
Dünya çevre günü, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün 1972 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de 133 ülkenin katılımı ile düzenlediği zirvede, kabul edildi. Söz konusu zirvede 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olmasına oybirliği ile karar verilmişti.
Çevre Koruma Haftası ne zaman 2021?
Ülkemizde bu kapsamda 1978 yılında Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, daha sonra Çevre Müsteşarlığı kuruldu. Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı tarafından 5-11 Haziran tarihleri arası Çevre Koruma Haftası olarak kabul edildi.