Dünya çevre günü nedir? Dünya çevre günü ne zaman kabul edildi?

Çevre kirliliği, her geçen gün artarken Dünya’da ve Türkiye’de Dünya çevre günü daha da büyük önem kazandı. Çevre kirliliğine neden olan birçok olay yaşanmaya devam ediyor. Çevre olaylarına karşı duyarsız kalmamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya çevre günü merak konusu oldu. Peki, Dünya çevre günü nedir? Dünya çevre günü ne zaman ilan edildi?