Dünya çapında kripto para piyasalarında sadece 6 tane Bitcoin milyarderi var! En çok kazananları belli oldu

Hafta içerisinde yayınlanan bir araştırmaya göre kripto paralarda milyar dolarları olanların sayısı sadece 22. Milyar dolarlarını Bitcoin’de tutan yalnızca 6 kişi bulunuyor

Dünyanın dört bir yanında yüz milyonlarca insan Bitcoin veya diğer kripto para birimlerinde bir çeşit varlığa sahip. CNBC’nin haberinde yer alan Henley & Partners’ın yayınladığı Kripto Servet Raporu’na göre dünyada 425 milyon kişi kripto kullanıyor.

Kripto varlıklar artık popülaritesinin zirvesinde olduğu gibi patlamıyor, ancak yaygın bir yatırım aracı olmayı da sürdürüyor. Örneğin, CFA Enstitüsü ve Finans Sektörü Mevzuat Otoritesi’nin bu yılın başında oluşturduğu bir rapora göre 18-25 yaş aralığındaki Z kuşağı bireylerinin yarısı halihazırda kriptoya yatırım yapmış durumda.

Bununla birlikte Amerikalıların yüzde 75’i kripto paralara yatırım yapmanın, kripto ticaretinin veya kullanımının şu an için güvenli olduğundan emin değil. Üstelik Pew Research nisan ayı tarihli anketine göre bu yatırımı yaparken şu anda kullandıkları araçlardan da şüphe duyuyorlar. Ankete katılanların yüzde 45’i yatırımlarının düşündükleri kadar iyi sonuç vermediğini belirtirken sadece yüzde 15’i beklentilerinin aşıldığını söylüyor.

Ancak Henley & Partners araştırmasına göre bazıları kriptodan daha fazla başarı elde etmiş gözüküyor. Üstelik milyonlarca hatta milyarlarca dolarlık holdinglere sahip isimlere dahi rastlamak mümkün.

Firmanın salı günü yayınlana raporu 88.200 kişinin kripto varlıklarının 1 milyon doları aştığını gösteriyor. Bu rakam kripto kullanıcılarının %1’inden bile daha az. Bu kişilerin 40.500’ü yatırımlarını Bitcoin’de tutuyor.

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Kripto yatırımcılarının çok daha azının kriptodaki toplam varlıkları 100 milyon dolar sınırını aşıyor. Sadece 182 yatırımcının 100 milyar doların üzerinde kripto yatırımı var ve bunların 78’i Bitcoin varlıklarına odaklanıyor.

Kripto varlıkları 1 milyar dolar ve üstü olan bireylerin sayısı ise sadece 22. Rapora göre sadece 6 kripto milyarderi varlıklarını Bitcoin’de tutuyor. Karşılaştırmak gerekirse raporun yazıldığı sırada kripto piyasasının toplam değerinin 1,18 trilyon dolar olduğu da belirtiliyor.

Henley & Partners raporun yayınlanması sırasında yaptıkları açıklamada endeksin, “Kripto yatırımcıları için en cazip yatırım transferi seçeneklerini” göstermek üzere tasarlandığını belirtiyor. Kripto yatırımları için en cazip ülkeler sıralamasında Singapur geleneksel yerini koruyarak zirvede yer alırken ikinci sırada İsviçre ve üçüncü sırada da Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. ABD ve İngiltere ise sırasıyla listenin beşinci ve yedinci sırasına oturuyor.

Kripto yatırımları özellikle Kovid-19 pandemisinin yükselişi ve perakende ticaret uygulamalarının güç kazanması ile son yıllarda popülerliğini artırdı. Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, ekonomistler ve yatırım danışmanları ise kriptonun hızla değer kaybedebilecek volatilitesi oldukça yüksek bir varlık olarak öne çıktığı konusunda uyarıyor. Bununla birlikte birçok ülke henüz kripto yatırımları ve ticareti veya kripto şirketleri konusunda bir mevzuat oluşturabilmiş değil. Bu sebeple kripto kullanıcılarının servetleri daha az korunuyor ve yatırımcılar geçen yılki kripto borsası FTX’in çöküşü gibi krizlere karşı savunmasız kalabiliyor.