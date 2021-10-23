Dünya bunları konuşuyor: MİT'ten tarihe geçen operasyonlar!

200 kişilik MİT ekibi, Mossad'ın Türkiye'deki İsrail muhalifleri ve ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit etmesinin ardından 3'er kişilik 5 ayrı hücre bir yıl boyunca gölge gibi izlendi. 7 Ekim'de İstanbul Terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakaladı. Aralarında Suriye ve Filistin kökenli 15 kiralık casusun faaliyetleriyle ilgili önemli ayrıntılara kamuoyuna duyuruldu.

Kod adı: Muteni

Milli İstihbarat Teşkilatının Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüten Mossad bağlantılı ajanlara yönelik operasyonuna "Muteni operasyonu" adını verdiği öğrenildi. Operasyonla ilgili detaylarda ortaya çıktı. Ulaşılan bilgilere göre, yurtdışında yaşayan İsrail pasaportlu Mossad mensubu Ahmad Zahid tarafından Filistin ve Suriye uyruklu 15 zanlının istihbarı faaliyetlerde kullanıldığı ortaya çıktı. Zanlıların Mossad'ın kaynaklarına para transferi yaptığı ve ülkemize yönelik bilgi teminine dair faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

Suikast faaliyeti yürüten casuslara "Ayı" operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Antalya polisi ile koordineli olarak gerçekleştirdiği "casus avı" operasyonunda 1'i susturucu-lazer tertibatı takılı olan 3 tabanca ve tabancalara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirilmişti. Rus istihbaratıyla bağlantılı 6 kişinin İstanbul'da yaşayan Çeçenlerin adreslerini tespit edip suikast amacıyla faaliyet yürüttüklerinin belirlenmesiyle harekete geçen MİT'in operasyona "Ayı operasyonu" adı verdiği öğrenildi. 8 Ekim 2021'de İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 4 Rusya Federasyonu, 1 Ukrayna, 1 Özbekistan vatandaşı toplam 6 kişi tutuklanmıştı.

Tarihe geçen operasyonlar "Kama, Gümüş, Vortex"

Milli İstihbarat Teşkilatının Asya ülkelerinin istihbarat unsurlarına yönelik bugüne kadar yürüttüğü birçok operasyon yaptığı öğrenildi. MİT'in yürüttüğü karşı- casusluk operasyonları derlendi. 2016'da yapılan "Kama" operasyonunda Kafkas Emirliği mensubu çeçen kökenli Rusya Federasyonu vatandaşı Abdulvahit kod adlı Vahit Edelgırıev'in 1 Kasım 2015'de İstanbul'da öldürülmesi kapsamında suikast hazırlık ekibinde yer aldıkları tespit edilen zanlılar, Nisan 2016'da yakalanmıştı. Zanlıların Kırım'daki Rus mahkemesince hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan yardımcıları Ahmet Çiğgöz İlmi Umerov ile 2017'de takas edildiği öğrenildi. Yine Türkiye'de Çeçen kökenli bir kişiye yönelik suikast düzenlenmesi için Kadirov şebekesi tarafından Çeçen kökenli Rusya Federasyonu vatandaşı Makharbi Isaev ve Isaev'e silah temininde yardım eden zanlılara yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak operasyon düzenlediği Gümüş operasyonu adı verilen operasyonla zanlıların yakalandığı öğrenildi.

"Vertigo, Divan, Tornistan"

MİT'in Ortadoğu ve Afrika Ülkelerinin unsurlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde düzenlediği operasyona ise Vortex operasyonu adı verildiği öğrenildi.

*İran istihbaratının talimatıyla Van'da sığınmacı olarak ikamet eden Taaruz helikopteri pilotu yarbay Mehrdat Abdarbashi'yi İran'a kaçırmak üzere ikamet adresine gelen 2 İran ajanının yanı sıra olayla bağlantılı 6 kişi MİT ve Van İl emniyet müdürlüğünün ortak operasyonu ile suçüstü yakalanarak tutuklandı.

*Yine İran istihbaratının talimatı ve uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Naji Sharıfızındashtı'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen, yöneticisi olduğu sosyal medya hesapları üzerinden İran rejimi aleyhinde paylaşımlarda bulunan İran vatandaşı Masoud Molavı Vardanjanı cinayetiyle bağlantılı başta tetikçi Abduvahap Koçak olmak üzere 12 zanlı 2019 yılı içerisinde Vertigo operasyonuyla yakalandı

*İran istihbaratı ile doğrudan irtibatlı Hakkari Yüksekova ve Van'da mukim Türk vatandaşı 34 şahsın faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak 2019'da yapılan çalışmada haklarında "casusluk" suçlamasıyla soruşturma açılan 33 kişi 2019 yılında düzenlenen Divan operasyonuyla tutuklandı.

*İran istihbaratının Türkiye'deki faaliyetine yönelik "Tornistan" adı verilen operasyonda ise 2015 yılında İran kolluk kuvvetlerinde binbaşı rütbesiyle görevli helikopter pilotu iken sığınmacı olarak Van'da başvuru yapan Ahmad Reza Khosravı'yi İran'a kaçırmak üzere Türkiye'ye seyahat eden iki zanlı yakalandı.

Dahlan grubuna Temora Operasyonu

*DAHLAN grubu ve Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi tarafından Türkiye'deki El-Fetih, Hamas mensupları ve faaliyetleri hakkında bilgi derlemesi amacıyla ülkemize gönderilen Samer S.R. Sıhaban ve zanlıya yardımcı olmak amacıyla Bulgaristan'dan ülkemize geldiği belirlenen Filistin genel muhaberatından emekli Tuğgeneral Zaki Hasan da yakalandı.

*Birleşik Arap Emirlikleri servisince Müslüman kardeşler hakkında İstihbarat toplamak için Dubai'de angaje edilen ve İstanbul'a yerleştirilen Ürdün asıllı Filistin vatandaşı Mahmoud Ayesh Alastalın faaliyetleri Kartal operasyonuyla sonlandırıldı.

Hançer, Sınır

*Casusluk faaliyetleri yürüten dış istihbarat unsurlarının yanında Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'deki eylemlere yönelik faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 11 Mayıs 2013'de Hatay Reyhanlı'da meydana gelen ve 53 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan terör eylemini organize eden şahıslar arasında yer alan ve hakkında kırmızı bülten ile yakalama kararı bulunan firari Yusuf Nazik sınır ötesinden düzenlenen "Hançer" operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirdi.

*Suriye istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de yerleşik Suriyeli muhalif avukat Musa Amhan'ı 2013'de yakalayarak kaçırmak üzere araca bindirdiklerinin belirlenmesi üzerine Sınır operasyonuyla kurtarılmış, Suriyeli istihbaratçı ve suç ortakları tutuklandı. Yine Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında Suudi Arabistan İstanbul başkonsolosluğunda öldürüldüğü Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespit edilmiş ve cinayeti düzenleyen ekibin tarzı deşifre edildi.

Erguvan, Boğaziçi, Bulaşık

*Milli İstihbarat Teşkilatı stratejik kurumlara yönelik birçok operasyona imza attı. Türkiye'deki yerli ve milli üretime hançer vurmayı amaçlayan casusluk faaliyetlerini önlemek amacıyla yapılan operasyonlarda da MİT imzası yer aldı. 2016 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale silah fabrikası müdürü Mustafa Tanrıverdi MKEK üretimi MPT -76 ve MP-5 silahlarına ilişkin gizlilik dereceli bilgileri 360 bin dolar ve 200 bin lirayla satma girişiminde bulunduğunun tespiti üzerine Ankara Çiçek lokantasında Emniyet ile birlikte suçüstü operasyon gerçekleştirildi. "Erguvan" adı verilen operasyonda yakalanan zanlı, 12 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

*BOTAŞ'ın Rusya Federasyonu İran ve Azerbaycan ithal ettiği doğalgaz miktarına yönelik gizli bilgiler Gazprom yetkililerine aktardığı tespit edilen Bosphorus Gaz firması Genel Müdür yardımcısı Emel Öztürk ve Serkan Özbilgin'in, BOTAŞ personeli Gürcan Öz ile temas kurduğu ve bu bilgileri Gürcan Öz vasıtasıyla temin ettiği ortaya çıktı. Boğaziçi adı verilen operasyonda Emel Öztürk ve Serkan Özbilgin 1 Eylül 2020'e Gürcan Öz ise 9 Eylül 2020'de Emniyet ile birlikte yapılan "suçüstü" operasyonu ile gözaltına alındı.

Savunma Sanayii'ndeki Bulaşıklara operasyon

Savunma Sanayi alanında yürütülen faaliyetlere ilişkin devletin gizli kalması gereken bilgilerini menfaat temini amacıyla özel firmalara aktardığı tespit edilen Deniz Kuvvetleri personeli Murat Ali Çömez ve Savunma Sanayi Başkanlığı personeli Yusuf Hakan Özbilgin ile gizli bilgileri temin etme girişimleri bulunan özel sektör çalışanlarından Emre Özlük'e yönelik MİT'in Emniyet ile birlikte Ocak 2021'de gerçekleştirdiği operasyona ise Bulaşık adı verildi. Operasyon kapsamında 11 kişi hakkında siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Kaynak: Sabah