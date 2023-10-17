Dünya bu yaratığı görünce sarsıldı! Çalı çırpıların arasında yere uzanmış halde bulundu! Suratını görenler dehşete düştü

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa süre içerisinde çok sayıda görüntülendi. Söz konusu videoda, çalılıkların arasında yere uzanmış bir yaratık yatıyor. Bu yaratığın bir hayvan mı insan mı ya da bir maket mi olduğu kesinlikle belli olmuyor.

Kısa sürede viral oldu

Görüntüler kısa süre içerisinde viral oldu. Videoyu izleyen konuyla ilgili çok sayıda yorumda bulundu ancak hiç kimse bu yaratığın neye ait olduğunu bilemedi.



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