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Gündem Dünya bu yaratığı görünce sarsıldı! Çalı çırpıların arasında yere uzanmış halde bulundu! Suratını görenler dehşete düştü
Gündem

Dünya bu yaratığı görünce sarsıldı! Çalı çırpıların arasında yere uzanmış halde bulundu! Suratını görenler dehşete düştü

Yeniakit Publisher
2023-10-17 14:21:00 -
Dünya bu yaratığı görünce sarsıldı! Çalı çırpıların arasında yere uzanmış halde bulundu! Suratını görenler dehşete düştü

Sosyal medyada bir yaratığa ait olduğu iddia edilen video, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı. Videodaki canlıyı görenler bunun hangi türe ait olduğunu çözemedi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa süre içerisinde çok sayıda görüntülendi. Söz konusu videoda, çalılıkların arasında yere uzanmış bir yaratık yatıyor. Bu yaratığın bir hayvan mı insan mı ya da bir maket mi olduğu kesinlikle belli olmuyor. 

Kısa sürede viral oldu 

Görüntüler kısa süre içerisinde viral oldu. Videoyu izleyen konuyla ilgili çok sayıda yorumda bulundu ancak hiç kimse bu yaratığın neye ait olduğunu bilemedi. 

 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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