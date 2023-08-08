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Spor Dünya bu transferi konuşacak! Süper Lig devine yeşil ışık...
Spor

Dünya bu transferi konuşacak! Süper Lig devine yeşil ışık...

Yeniakit Publisher
2023-08-08 18:13:00 -
Dünya bu transferi konuşacak! Süper Lig devine yeşil ışık...

Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Sergio Ramos, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt verdi. Dünyaca ünlü stoper, Şampiyonlar Ligi nedeniyle sarı-kırmızılılarda oynamaya sıcak bakıyor.

Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Sergio Ramos, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt verdi. Dünyaca ünlü stoper, Şampiyonlar Ligi nedeniyle sarı-kırmızılılarda oynamaya sıcak bakıyor. Haber7.com'a göre;

Icardi ve Zaha'nın ardından Galatasaray bir bomba daha patlatmak için kolları sıvadı. PSG'den ayrılan Sergio Ramos ile temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar, futbolcudan olumlu dönüş aldı.

Sergio Ramos'un temsilcisi Rene Ramos ile Galatasaray'ın görüşmeleri sıklaştı. Suudi Arabistan ve MLS'ten teklifler alan Ramos, Şampiyonlar Ligi nedeniyle Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.

Kariyerinde sayısız başarı bulunan 37 yaşındaki Sergio Ramos, son olarak PSG formasını giydi. Dünyaca ünlü stoper, Fransız ekibiyle 58 maça çıktı ve 6 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Real Madrid efsanesi olan Ramos, eflatun-beyazlılarla ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.
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