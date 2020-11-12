Dünya bu skandalı konuşuyor! Pakistan'a darbe iması
Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam ülkelerindeki sinsi planları devam ediyor. Kardeş ülke Pakistan'da yaşanan son olay gündeme bomba gibi düştü.
Pakistan'daki ABD Büyükelçiliği, bir muhalefet liderinin, Başkan Donald Trump'ın seçim yenilgisinin ardından Pakistan Başbakanı İmran Han'ın iktidardan düşeceğini öne süren hükümet karşıtı açıklamasını alıntılayarak paylaştı.
Ülkedeki muhalefet milletvekili Ahsan Iqbal, Salı günkü tweetinde, Khan'ın adını doğrudan belirtmeden, 'Kendisine çıkış yolu yakında gösterilecek' dedi.
Yorum, İslamabad'daki ABD Büyükelçiliği hesabından Salı günü paylaşıldı.
Özür dilediler ama...
Büyükelçilik, Çarşamba günkü paylaşımında, Twitter hesabına izinsiz erişildiğini öne sürerek samimi olmayan bir açıklama yaptı.
Açıklamada, 'Yaşanan durumdan ötürü özür diliyoruz' denildi.