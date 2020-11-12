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Dünya Dünya bu skandalı konuşuyor! Pakistan'a darbe iması
Dünya

Dünya bu skandalı konuşuyor! Pakistan'a darbe iması

Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam ülkelerindeki sinsi planları devam ediyor. Kardeş ülke Pakistan'da yaşanan son olay gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:40:00 -
Dünya bu skandalı konuşuyor! Pakistan'a darbe iması

Pakistan'daki ABD Büyükelçiliği, bir muhalefet liderinin, Başkan Donald Trump'ın seçim yenilgisinin ardından Pakistan Başbakanı İmran Han'ın iktidardan düşeceğini öne süren hükümet karşıtı açıklamasını alıntılayarak paylaştı.

Ülkedeki muhalefet milletvekili Ahsan Iqbal, Salı günkü tweetinde, Khan'ın adını doğrudan belirtmeden, 'Kendisine çıkış yolu yakında gösterilecek' dedi.

Yorum, İslamabad'daki ABD Büyükelçiliği hesabından Salı günü paylaşıldı.

Özür dilediler ama...

Büyükelçilik, Çarşamba günkü paylaşımında, Twitter hesabına izinsiz erişildiğini öne sürerek samimi olmayan bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 'Yaşanan durumdan ötürü özür diliyoruz' denildi.

 

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Yorumlar

saddi maddi

Dikkat Edin bu kö..kler Ziya Ül Hak'ı da şehid ettiler. Ülkedeki tüm ABD lileri kovun. Elçiliği kapatın. Ülkedeki her ingliz ve abd liyi derhal idam edin.
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AMERİKA İYİ BİR SOPA İSTİYOR

DÜNYANIN EFENDİSİ BİZİZ HAVALARINDAKİ KÜRESELCİLER SİZİN PLANLARINIZ VARSA,GERÇEKLEŞECEK OLAN CENABI ALLAH"IN HESABIDIR.İNŞAALLAH KENDİ KANINIZDA BOĞULMANIZ YAKINDIR.
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