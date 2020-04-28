Dünya bu olayı konuşuyor! 'Usame bin Ladin' fotoğraflı yardım dağıttılar

Meksika'da koronavirüs nedenilye yoksulluk çeken halka bir uyuşturucu kartelinin dağıttığı yardımların üzerinde yer alan Usame bin Ladin görseli dikkat çekti.

Meksika'da uyuşturucu kartelleri, koronavirüs krizinden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor.

Bunların arasında, ülkenin en ünlü uyuşturucu kartellerinden olan ve "El Chapo" adıyla anılan Joaquin Guzmán'ın liderliğini yaptığı Sinaloa Karteli de bulunuyor.

Sinaloa Karteli daha önce ülke çapında halka yardım ederken görüntüler paylaşmıştı.

Usame bin Ladin detayı

Bu yardımlar devam ederken bölgeden aktarılan görüntülerde Usame bin Ladin detayı dikkat çekti.

Yerel medyanın aktardığı haberlere göre, Sinaloa Karteli'nin silahlı kanadı olarak bilinen Gente Nueva üyelerinin halka dağıttığı yardım paketlerinde, El Kaide'nin kurucu lideri Usame bin Ladin'ın görselleri basılıydı.

Gente Nueva üyelerinin kullandığı pikap üzerinde de Bin Ladin'in fotoğrafının yer aldığı göze çarptı.

Görüntüler, Meksika'nun kuzeyindeki Chihuahua eyaletinin Santa Barbara bölgesinde kaydedildi.

Güney Amerika'da Usame bin Ladin kültürü

Usame bin Ladin Güney Amerika'da, özellikle ABD'nin "teröre karşı savaşı" ilan etmesinin ardından, yükselen bir kültürel figür oldu.

Dini ve siyasi bir söylemi bölgede yayılmamış olsa da Bin Ladin'in fotoğrafları ve ismi, Güney Amerika'nın birçok bölgesinde oldukça popüler durumda.

Daha önce de sokaklara çizilen graffitilerde, tribünlerde ve halkın gündelik hayatında birçok noktada Bin Ladin'in fotoğraflarının yer aldığı göze çarpmıştı.

Bu popülaritenin, Bin Ladin'in ABD etkinliğine karşı mücadele eden bir isim olarak görülmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. (Mepanews)