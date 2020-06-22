Dünya böyle alçaklık görmedi! Türkiye'ye karşı cihat ilan ettiler

Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen Sisi, orduya, Türkiye'nin Libya'daki başarısı nedeniyle, sözde 'ulusal güvenliğini korumak' bahanesiyle ülke içinde veya dışında herhangi bir görevi yerine getirmeye hazır olunması emrini verdi.

Libya Aşiretler Yüksek Konseyi ise darbeci Sisi'nin açıklamalarına destek vererek Libya'ya karşı müdahale çağrısı yaptı.

Darbe yanlısı konsey, "Sisi'nin girişimini (Libya'ya askeri müdahale) memnuniyetle karşıladığını; Türkiye ve desteklediği UMH güçlerine karşı ise milli cihat ilan ettiğini" duyurdu.

Libya'dan tepki

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, darbeci Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale ile Sirte ve Cufra'nın Kahire için kırmızı çizgi olduğu yönündeki açıklamalarına karşı, Mısır'ın asıl kırmızı çizgileri Sina Yarımadası'nda çizmesi gerektiğini söyledi.