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Dünya

Dünya böyle alçaklık görmedi! Türkiye'ye karşı cihat ilan ettiler

Libya Aşiretler Yüksek Konseyi, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen Sisi'nin açıklamalarına skandal bir destek vererek Türkiye'ye karşı cihat ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:54:00 - 2020-06-22 12:14:11
Dünya böyle alçaklık görmedi! Türkiye'ye karşı cihat ilan ettiler

Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen Sisi, orduya, Türkiye'nin Libya'daki başarısı nedeniyle, sözde 'ulusal güvenliğini korumak' bahanesiyle ülke içinde veya dışında herhangi bir görevi yerine getirmeye hazır olunması emrini verdi.

Libya Aşiretler Yüksek Konseyi ise darbeci Sisi'nin açıklamalarına destek vererek Libya'ya karşı müdahale çağrısı yaptı.

Darbe yanlısı konsey, "Sisi'nin girişimini (Libya'ya askeri müdahale) memnuniyetle karşıladığını; Türkiye ve desteklediği UMH güçlerine karşı ise milli cihat ilan ettiğini" duyurdu.

Libya'dan tepki

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, darbeci Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale ile Sirte ve Cufra'nın Kahire için kırmızı çizgi olduğu yönündeki açıklamalarına karşı, Mısır'ın asıl kırmızı çizgileri Sina Yarımadası'nda çizmesi gerektiğini söyledi.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

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Yorumlar

Tata Tonga

islamı kullananların islam savaşı. a grubu b grubuna der "sen kafirsin" b grubu da a grubuna "yok asıl sen kafirsin"... o zaman kim kafir? ikisi de aynı ........
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EFE

ABD,FRANSA,İNGİLİZ HEPSİNİN CEBİNE DOLARLARI KOYUNCA MÜSLÜMAN OLDUKLARINI HATIRLAYIP, MÜSLÜMAN KARDEŞLERİNE CİHAT İLAN EDİYORLAR. HEPİNİZE LANET OLSUN, ÇÖL FARELERİ SOYSUZ KÖPEKLER.
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