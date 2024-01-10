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Ekonomi Dünya Bankası'ndan Türkiye büyüme tahmini
Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Türkiye büyüme tahmini

Yeniakit Publisher
2024-01-10 11:54:00 -
Dünya Bankası'ndan Türkiye büyüme tahmini

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023'te yüzde 4,2, 2024'te yüzde 3,1, 2025'te yüzde 3,9 büyümesini bekliyor.

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023'te yüzde 4,2, 2024'te yüzde 3,1, 2025'te yüzde 3,9 büyüyeceğini öngördü. Kurum, ABD'nin 2024 için büyüme beklentisini 0,8 yüzde puan artırarak yüzde 1,6'ya çıkardı.

Euro Bölgesi için 2024 büyüme beklentisini yüzde 0,7 olarak belirleyen Dünya Bankası Çin'in 2024'te büyüme beklentisini yüzde 4,5 olarak belirledi.

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