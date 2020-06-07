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Dünya

Dünya Bankası rakam verdi: Tam 60 milyon kişi...

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, insanoğlunu derinden etkileyen yeni tip koronavirüsün 60 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa sürükleyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 20:57:00 -
Dünya Bankası rakam verdi: Tam 60 milyon kişi...

Dünya Bankası, koronovirüs salgınının 60 milyon kişiyi 'aşırı yoksulluğa' itebileceğini belirtti.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, koronavirüsün dünya ekonomisine etkisini “yıkıcı bir darbe” olarak tanımladı.

Koronavirüs, şimdiden milyonlarca kişinin işlerinden olmasına, işletmelerin batmasına ve daha yoksul ülkelerin asıl büyük darbeyi almasına yol açtı.

BBC’ye konuşan David Malpass, dünya çapında milyarlarca kişinin geçim kaynaklarının zarar görmesine yol açtığını söyledi.

Dünya Bankası "aşırı yoksulluğu" kişi başına günlük 1,90 ABD Doları'ndan az (12.90 TL) bir parayla yaşamak olarak tanımlıyor.

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