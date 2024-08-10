Dünya bankalarından kritik Türkiye raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 3. Enflasyon Raporu'nu değerlendiren Goldman Sachs ekonomistleri Başak Edizgil ve Clemens Grafe, bankanın enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadığını hatırlattı.

Uluslararası yatırım bankaları Goldman Sachs ve Citi, Türkiye ekonomisi ve para politikası üzerine değerlendirmelerde bulundu. Her iki banka da TCMB'nin 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadığını belirtirken, düşüş trendinde olacağı öngörüsünde bulundu. Citi analistleri, Merkez Bankası'nın kasım ayına kadar faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini belirtirken yıl sonu politika faizi beklentilerinin yüzde 45 olduğunu açıkladı. Raporda, enflasyonun yıl sonunda yüzde 36'ya düşeceği öngörülürken, risklerin ise yukarı yönlü olduğu belirtildi. Goldman Sachs, ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve hanehalkının enflasyon beklentilerindeki düzelmeyle beraber fiyat baskılarının yılın kalanında sert biçimde yavaşlamasını bekliyor.

Diğer yandan, Citi analistleri Gültekin Işıklar ve İlker Domaç da TCMB'nin enflasyon tahminlerinin değişmediğini belirterek, bankanın 2025'te güçlü bir dezenflasyon beklediğine dikkat çekti. Analistler, TCMB'nin kasım ayına kadar faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörürken, yıl sonu politika faizi beklentilerinin yüzde 45 olduğunu açıkladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan da daha önce yaptığı açıklamada, 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadıklarını belirterek, enflasyonun 2024 yılında yüzde 38'e gerileyeceğini öngördüklerini söylemişti. Karahan, para politikasındaki sıkı duruşu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmediklerini belirterek "Enflasyonun 2024 yılı sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini öngörüyoruz, 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk." açıklamasını yapmıştı. Karahan, para politikasındaki sıkı duruşu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizmişti.

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