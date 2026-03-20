Dünya balıkçılığında Mavi Vatan tecrübesi

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin IOTC’de artık gözlemci ülke olduğunu ve hedeflerinin tam üyelik olduğunu belirterek, "Mavi vatandaki tecrübemizi okyanuslara taşıyoruz. Dünyanın en önemli bölgesel balıkçılık yönetim organizasyonlarından biri olan Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu (IOTC) nezdinde 'gözlemci ülke' statümüz oy birliğiyle kabul edildi. Hedefimiz orta vadede 'tam üye' olarak balıkçılık filomuza yeni ufuklar açmak ve bölge ülkeleriyle stratejik iş birliklerimizi güçlendirmek. Küresel balıkçılık yönetiminde sorumlu ve etkin bir aktör olarak uluslararası alanda yapıcı katkılar sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun" dedi.