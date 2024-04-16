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Gündem Dünya ayağa kalkmalı! İsrail Filistinli esirleri öldürdü
Gündem

Dünya ayağa kalkmalı! İsrail Filistinli esirleri öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-04-16 19:20:00 - 2024-04-16 19:22:52
Dünya ayağa kalkmalı! İsrail Filistinli esirleri öldürdü

Gazze'de sivilleri katleden İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana en az 16 esiri öldürdüğü açıklandı.

Filistin Esirler Heyeti Başkanı Faris, "17 Nisan Filistin Esirler Günü" dolayısıyla Ramallah'ta hükümete ait Esir İşleri Kurumunda bir basın toplantısı düzenledi.

Faris, "7 Ekim'den bu yana Filistinli esirler, tarihteki en çirkin ve şiddetli saldırılarla karşı karşıyadır. İsrail'in Gazze Şeridi'nde bugün Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşı, Gazze merkezli gerçekleşiyor ve her yere yayılıyor." dedi.

İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilere yönelik ihlallerine işaret eden Faris, "İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de kimlikleri belirlenen 16 ve belirlenemeyen onlarca esiri öldürdü." ifadesini kullandı.

Filistin Esirler Heyeti'nden daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail gözaltı merkezleri ve hapishanelerinin 7 Ekim'den sonra "tam bir mezbahaya dönüştüğü", her türlü işkence ve darbın uygulandığı belirtilmişti.

Gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 7 bin 630'a yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 630'a yükseldiği belirtilmişti.
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