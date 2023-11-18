  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünya ajansları "son dakika" geçti! İsrail'i vurdular
Dünya

Dünya ajansları "son dakika" geçti! İsrail'i vurdular

Yeniakit Publisher
2023-11-18 10:44:00 -
Dünya ajansları "son dakika" geçti! İsrail'i vurdular

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Filistin'de katliam yapan terörist İsrail'e ait insansız hava aracını (İHA) sınırda füzeyle düşürdüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında yaşanan gelişmeler hakkında, yazılı açıklama yaptı.

İsrail'e ait "Elbit Hermes 450" tipi bir İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak, düşürüldüğü belirtilen açıklamada, İHA'nın Lübnan'daki sınır bölgesi Celil'e düştüğü kaydedildi.

Hizbullah'ın İsrail güçleri ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda düşürdüğü İsrail'e ait İHA sayısı 3'e yükseldi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında sınırdaki çatışmalarda, 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Mücahidler İsrail askerlerini tekbirlerle vurdular! Katil siyonist sürüne sürüne can verdi
Mücahidler İsrail askerlerini tekbirlerle vurdular! Katil siyonist sürüne sürüne can verdi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mücahidler İsrail askerlerini tekbirlerle vurdular! Katil siyonist sürüne sürüne can verdi

Mücahitlerin Sözcüsü Ebu Ubeyde bu sefer İsrail halkına seslendi!
Mücahitlerin Sözcüsü Ebu Ubeyde bu sefer İsrail halkına seslendi!

Gündem

Mücahitlerin Sözcüsü Ebu Ubeyde bu sefer İsrail halkına seslendi!

New York'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
New York'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Dünya

New York'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

İsrail'in mülteci kampına saldırdı: 5 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in mülteci kampına saldırdı: 5 Filistinli hayatını kaybetti

Gündem

İsrail'in mülteci kampına saldırdı: 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Hamas'ın elindeki esiri öldürdü
İsrail Hamas'ın elindeki esiri öldürdü

Dünya

İsrail Hamas'ın elindeki esiri öldürdü

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

İsrailin"sonun başlangıcı" başladı.Daha neler görecek,neler.Önümüzdeki üç yıl çok karmaşık.Çok yönlü tam hazır olmalıyız.

Slm

Hizbul... İtrail ve ABD yönetimleri ile danışıklı dövüş halinde bir örgüttür. Yaptığı hiç bir eylemden müslümanlara fayda gelmez, çünkü onların bilgisi dışında bir eylem yapmaz, yapamaz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23