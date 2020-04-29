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Dünya

Dünya ABD-İran gerilimine kilitlenmişken Rusya’dan flaş bir çıkış geldi: Nükleer cevap vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin denizaltı balsitik füzeleri ile yapacağı herhangi bir hamleye nükleer yanıt vereceklerini duyurdu.

2020-04-29 19:50:00 - 2020-04-29 19:53:55
Dünya ABD-İran gerilimine kilitlenmişken Rusya’dan flaş bir çıkış geldi: Nükleer cevap vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin özelliği ne olursa olsun denizaltı balistik füzelerle yapacağı her türlü saldırıya nükleer yanıt verileceğini belirtti.

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan ve düşük tesirli nükleer başlıkların geliştirilmesi ve denizaltıların bu başlıklarla donatılması konusunu ele alan yazıyı değerlendirdi.

"Saldırı kabul edeceğiz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Denizaltından fırlatılan balistik füzelerle yapılan her türlü saldırıya, başlıkların özelliği ne olursa olsun, nükleer saldırı olarak algılanacak” ifadesini kullandı.

Zaharova, “Amerikan nükleer potansiyelinin esnekliği konusunda akıl yürütenler şunu anlamalı ki, Rus savaş doktrinine göre bu tür eylemler, Rusya tarafından nükleer silahla yanıt vermeyi gerektiren sebep olarak kabul edilecek” dedi.

Bu tür adımları tehlikeli olarak gördüklerini ve istikrarsızlaştırma unsuru olarak değerlendirdiklerini kaydeden Rus diplomat, ABD’nin açık ve kasıtlı bir şekilde stratejik ve stratejik olmayan nükleer silahlar arasındaki sınırı silmeye çalıştığını belirterek, “Bu kaçınılmaz olarak silah kullanımına yönelik eşiğin düşürülmesine yol açacak” dedi.

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