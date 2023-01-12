Dünya 3 maymunu oynuyor! İsrail bir Filistinliyi daha katletti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Kalendiya Mülteci Kampı'nda Semir Avni Harbi Aslan (41) adlı bir Filistinliyi öldürdü.

Açıklamada, Aslan'ın mülteci kampına baskın düzenleyen İsrail askerlerince açılan ateş sonucu göğsüne mermi isabet etmesiyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, İsrail kuvvetleri baskınla Kalendiya'da birçok eve girerek arama tarama operasyonları yaptı. Bu sırada İsrail güçleri ile onlarca Filistinli arasında çatışmalar yaşandı.

Kalendiya Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada ise baskında Kalendiya'dan çok sayıda Filistinli gencin İsrail askerlerince gözaltına alındığı, Aslan'ın da oğlunu gözaltına almak isteyen askerlere engel olmak için verdiği mücadelede hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.