Dünya 18 Yaş Altı Dağ Koşusu Kupası - Şampiyonada mücadele edecek Türk Milli Takımı kafilesi İtalya'ya gitti



ANKARA (AA) - Dünya 18 Yaş Altı Dağ Koşusu Kupası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı, İtalya'ya gitti. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Susa kentinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek. 14 ülkenin katılacağı organizasyonda yarışlar 24 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Ay-yıldızlı kafilede şu sporcular yer alıyor: Kızlar: Tuğçe Özkan, Nursena Çeto, Mihriban Öner, Elanur Çoban Erkekler: Ramazan Yıldız, Mehmet Vefa Aydemir, Selahattin Yüzen, Mustafa Bakır

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