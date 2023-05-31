Düne kadar pohpohluyorlardı! Seçim hezimetinden sonra satılanlardan biri de Ersan Şen oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yandaşları tarafından starlaştırılan Ersan Şen, 28 Mayıs hezimetinden sonra yerden yere vurulmaya başlandı.

Hukukçu kimliği ile katıldığı programlarda her konuda fikir, eleştiri ve yorum sunan Ersan Şen'in adı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olarak bile gündeme geldi.

Şen son olarak Sözcü TV'de İsmail Sayamaz ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki tartışmasında gündeme geldi.

Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde düne kadar yere göğe sığdıramadıkları Ersan Şen'i alaycı bir dille hedefe koydu.

Özkök yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

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Seçimi kaybedenler kulübünde herkes bir durum tespiti yapıyor… Ben de eski bir medya yöneticisi olarak, içimden bir patronla konuşup, diyorum ki; Televizyondaki “Konuşan Kafa” programlarının en süper starlarından Ersan Şen’in işine son verilip… Yerine bir “Konuşan ChatKafa” konsa…

Daha iyi olmaz mı?

Veya iktidar kanadından bir konuşan 'ChatKafa' mesela…

Onlardan daha akıllı, daha espirili…

Daha makul…