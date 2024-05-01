Dündar’ın yazısını okuyan hayrete düştü

1 Mayıs 1977’de Taksim’deki eylemler sırasında çıkan kargaşa nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu olayları köşesine taşıyan Uğur Dündar, onca insan ölmesine rağmen, “Neyse ki korkulan olmadı” diyerek akılalmaz ifadeler kullandı.

Kendisinden başka kimsenin canını umursamayan Uğur Dündar’ın yazısı Manşetlerin Dili’nde de masaya yatırıldı.

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen programda, Dündar’ın vicdansızlığına sert tepkiler gösterildi.

“Bir yazı içerisinde bu kadar vicdansızlık, bu kadar insafsızlık, bu kadar kendini iflas ettirecek bir bakış açısını nasıl sergilemiş, hayret ediyorum.” diyen Karahasanoğlu, 77’de yaşanan eylemdeki detayları da hatırlattı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dündar son olarak, aleyhinde açılan babalık davası ile gündeme gelmiş, DNA testi ile baba olmadığını kanıtladığını ileri sürerek, iftiraya uğradığını iddia etmişti. Kızı olduğu belirtilen hanım ise, DNA raporuna itiraz ettiklerini hatırlatmıştı.