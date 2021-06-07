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Gündem Dündar Şık’a sahip çıktı!
Gündem

Dündar Şık’a sahip çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı tehditvari söylemlerde bulunan ve söylediği sözlerden dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan TİP Milletvekili Ahmet Şık’a firari Can Dündar sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 15:48:00 - 2021-06-07 15:58:23

 YENİ AKİT  ANKARA 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı tehditvari söylemlerde bulunan ve söylediği sözlerden dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan TİP Milletvekili Ahmet Şık’a firari Can Dündar sahip çıktı.

İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirdiği provokasyon da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı, “Recep Tayyip Erdoğan, sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız” diyerek tehditler savuran, ayrıca katıldığı bir yayında “Bu devleti yıkmamız lazım” diyen sözde Milletvekili Şık’a, Can Dündar Sahip çıktı. Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Savcılar neden harekete geçmiyor” deyip duranlara gelsin. Anlamıyor musunuz: Bugünkü yargı, devleti ele geçiren çetenin bir parçası. Yardım istenecek değil, yargılanacak bir suç ortağı” ifadeleriyle hükümeti devleti ele geçiren bir çete olarak nitelendirip, Şık hakkında soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç ortağı olarak nitelendirdi.

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Yorumlar

gazi

agzindaki salyalari sil önce  
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Vesile

Botokslu lafı ile cumhurbaşkanı mi yargılanacak  
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