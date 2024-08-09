  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakan Fidan vurdu, gol oldu! Bakan Bey, resmen yerlerinden hoplattı

Dursun Özbek'ten büyük sürpriz: Erden Timur geri mi dönüyor?

İran'ı bitirecek hamle! 'Irak, Türkiye ile anlaştı' diyerek duyurdular

İsrail'in sistematik silahı: Gazzeliler göçe zorlanıyor! Dünya sadece izliyor

ABD'nin gözü kulağı Baykar'daydı! Bayraktar TB3'ün rakibini ilk kez gösterdiler

Milli Eğitim Bakanı’ndan Instagram ve Roblox çıkışı: Önlemler alıyoruz!

Ankara’da facia yaşanmıştı! Sağlık Bakanı’ndan açıklama geldi

Selahattin Demirtaş'ın kardeşinden hain talimat!

İstanbul'u büyük depremden koruyan sır ortaya çıktı! Bilim adamları bile şaştı kaldı

Gençler iş bulamasın terörist olsun istiyorlar! DEM'den Mardin'in istihdam ve üretimine darbe
Medya Dün ‘Yallah Suudi Arabistan’a” dediler bugün İran’a! Hande Yener'den Süleyman Demirel zihniyeti
Medya

Dün ‘Yallah Suudi Arabistan’a” dediler bugün İran’a! Hande Yener'den Süleyman Demirel zihniyeti

Yeniakit Publisher
2024-08-09 18:35:00 -
Dün ‘Yallah Suudi Arabistan’a" dediler bugün İran’a! Hande Yener'den Süleyman Demirel zihniyeti

Şarkıcı parçası Hande Yener, Süleyman Demirel zihniyetini hortlattı.

Ortalıkta 'şarkıcıyım' diye dolanan Hande Yener isimli şahıs yaptığı açıklamayla gündemi meşgul ediyor.

X platformunda kadınların açık giyinmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten bir kullanıcı "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temel akli melekeler yeterlidir." ifadeleriyle görüşünü paylaştı.

"GİT İRAN'DA YAŞA"

Paylaşıma yorum yapan Hande Yener, Süleyman Demirel zihniyetini hortlattı. 

Kullanıcıya 'İran'a git, orada yaşa!' diyerek aklınca cevap veren Yener şöyle laf salatası yaptı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile! Önce kendini yönetmeyi öğreneceksin, bu hayatta başkalarının ne yaptığı sizi aşar! Pedofili var ülkede hala açık giyiniyor diyorsun! Sapkınlık ve suç bizde demiyorsun da kıyafet diyorsun!

Kendini ve ar damarını unutmadan yaşarsan hiçbir sorun olmaz! Bak biz kadınlar sapkınların, katillerin ortada gezdiğini biliyoruz ve ceza da almıyorlar üstelik! Bekliyoruz hala adaleti!

BAŞÖRTÜLÜLERE 'SUUDİ ARABİSTAN'A GİTSİN' REZALETİ

9. Cumhurbakanı Süleyman Demirel, 2006 yılında katıldığı bir televizyon programında başörtüsü ile ilgili olarak, "Türban gericiliktir.. Başı bağlı okumak isteyenler Suudi Arabistan’a gitsin.." ifadelerini kullanmıştı.

Teşhirci Hande Yener de topa girdi! Bir sen eksiktin edepsiz
Teşhirci Hande Yener de topa girdi! Bir sen eksiktin edepsiz

Gündem

Teşhirci Hande Yener de topa girdi! Bir sen eksiktin edepsiz

Teşhirciliğe karşı ayaklandılar! Hande Yener'in konseri iptal edildi
Teşhirciliğe karşı ayaklandılar! Hande Yener'in konseri iptal edildi

Medya

Teşhirciliğe karşı ayaklandılar! Hande Yener'in konseri iptal edildi

Hande Yener yetmedi bir de Melek Mosso 'Milli Görüş temsilcisi' Temel bu işe ne diyecek!
Hande Yener yetmedi bir de Melek Mosso 'Milli Görüş temsilcisi' Temel bu işe ne diyecek!

Siyaset

Hande Yener yetmedi bir de Melek Mosso 'Milli Görüş temsilcisi' Temel bu işe ne diyecek!

İhsan Şenocak'tan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde Hande Yener konserine tepki!
İhsan Şenocak'tan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde Hande Yener konserine tepki!

Gündem

İhsan Şenocak'tan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde Hande Yener konserine tepki!

Hande Yener’e çok büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Hande Yener’e çok büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Gündem

Hande Yener’e çok büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı! Bunu hiç kimse beklemiyordu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23