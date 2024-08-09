Dün ‘Yallah Suudi Arabistan’a” dediler bugün İran’a! Hande Yener'den Süleyman Demirel zihniyeti

Ortalıkta 'şarkıcıyım' diye dolanan Hande Yener isimli şahıs yaptığı açıklamayla gündemi meşgul ediyor.

X platformunda kadınların açık giyinmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten bir kullanıcı "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temel akli melekeler yeterlidir." ifadeleriyle görüşünü paylaştı.

"GİT İRAN'DA YAŞA"

Paylaşıma yorum yapan Hande Yener, Süleyman Demirel zihniyetini hortlattı.

Kullanıcıya 'İran'a git, orada yaşa!' diyerek aklınca cevap veren Yener şöyle laf salatası yaptı:

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Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile! Önce kendini yönetmeyi öğreneceksin, bu hayatta başkalarının ne yaptığı sizi aşar! Pedofili var ülkede hala açık giyiniyor diyorsun! Sapkınlık ve suç bizde demiyorsun da kıyafet diyorsun!

Kendini ve ar damarını unutmadan yaşarsan hiçbir sorun olmaz! Bak biz kadınlar sapkınların, katillerin ortada gezdiğini biliyoruz ve ceza da almıyorlar üstelik! Bekliyoruz hala adaleti!

BAŞÖRTÜLÜLERE 'SUUDİ ARABİSTAN'A GİTSİN' REZALETİ

9. Cumhurbakanı Süleyman Demirel, 2006 yılında katıldığı bir televizyon programında başörtüsü ile ilgili olarak, "Türban gericiliktir.. Başı bağlı okumak isteyenler Suudi Arabistan’a gitsin.." ifadelerini kullanmıştı.