THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Dün Sakarya'da bugün de Adana'da ele geçirildi

Bir bankaya ait ATM'de kart kopyalama aparatları ele geçirildi.

09 Ekim 2018 Salı 19:25
Dün Sakarya'da bugün de Adana'da ele geçirildi

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bir bankaya ait  ATM'ye para nakli yapan yetkililer, makinede kart yerleştirilen yuvanın sahte  olduğunu belirledi.

Durumun bildirildiği İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü  ekipleri, ATM üzerinde yaptıkları çalışmada, kart yuvasında kopyalama yapan bir  aparat ile makinenin tavanına silikonla yapıştırılmış halde mikrofon ve kamera  barındıran mekanizma buldu.

ATM'den sökülen düzenekler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan dün de Sakarya'da ATM'lere düzenek kuran bir kişi yakalanmıştı.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:25
  1. Sakarya
  2. ATM

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da vücudundan çıkardılar... Polis harekete geçti
    1. Şanlıurfa'da vücudundan çıkardılar.....
    2. Semiha Yıldırım özel öğrencilerle bir..
    3. Çam fıstığı ruhi sıkıntıyı gideriyor
    4. Gianluigi Buffon'dan F.Bahçe ve..
    5. Tırın çarptığı 4 yaşındaki Senem'den..
    6. Uzman çavuş o anları böyle anlatmış:..
    7. Malatya'da fuhuş operasyonu: 2 kişi..
    8. 2018 DHBT başvurularında son gün ne..
    9. Mersin'de kuşların gözlerini tel ve..
    10. Doğu Karadeniz'de PÖH'ler kapı kapı..
    11. İran'da düşen Türk jet uçağının ön..
    12. Demirel'den Comolli'yi çıldırtan sözler!
    13. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilgi..
    14. Osman maçı yarıda bıraktı
    15. Yaramaz çocuğa nasıl davranmalı?
    16. Üniversiteye 28 yıl sonra geri döndü
    17. Galatasaray'dan Garry Rodrigues..
    18. Arda Turan tekrar dönüyor
    19. Rusya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman..
    20. Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye gönderildi
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?