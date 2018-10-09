Dün Sakarya'da bugün de Adana'da ele geçirildi

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bir bankaya ait ATM'ye para nakli yapan yetkililer, makinede kart yerleştirilen yuvanın sahte olduğunu belirledi.

Durumun bildirildiği İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM üzerinde yaptıkları çalışmada, kart yuvasında kopyalama yapan bir aparat ile makinenin tavanına silikonla yapıştırılmış halde mikrofon ve kamera barındıran mekanizma buldu.

ATM'den sökülen düzenekler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan dün de Sakarya'da ATM'lere düzenek kuran bir kişi yakalanmıştı.