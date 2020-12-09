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Teknoloji Dün Marmara'dan çıplak gözle görüldü!
Teknoloji

Dün Marmara'dan çıplak gözle görüldü!

Uluslararası Uzay İstasyonu, dün gece Marmara Bölgesi'nden çıplak gözle görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:21:00 - 2020-12-09 16:22:36
Dün Marmara'dan çıplak gözle görüldü!

Yeryüzünden 330-422 Km arası değişen yükseklikte dünya yörüngesinde saatte 27 bin km hızla ilerleyen Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bazı uygun koşullarda büyüklüğü nedeniyle dünya üzerinden çıplak gözle görülebiliyor. Daha çok ay ve güneşin önüne geçtiği zaman özel ekipmanlar ile görüntülenebilen istasyon bu kez Türkiye’de Marmara Bölgesi'nde çıplak gözle görülebildi.

Hızlı bir şekilde geçtiği için bilmeyen birisinin baktığında anlaması oldukça güç olsa da gökyüzünde çıplak gözle bakılarak hareket eden uçak ışığı gibi görülebiliyor. Bursa Mudanya’da fotoğrafçı Uğur İkizler hazırladığı özel sistem ile geçişini hesaplayıp uzun süre kayıtta kaldı.

İstasyon hava bulutlu olduğu için ara ara ışık hüzmesi olarak çekilen görüntülere yansıdı. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydu olması ile bilenen Uluslararası Uzay İstasyonu uzay fotoğrafçıları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Kaynak: İHA

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