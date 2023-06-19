Dün işsizlik var, bugün öğrenciler bile çalışıyor! Yine motoru yaktılar

Çocukların okulu bırakıp çalışmak zorunda kaldığı yönünde algı dolu bir habere imza atan Cumhuriyet paçavrası, "Kriz okulu unutturdu" manşetiyle tepki çekti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu manşet de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Çalışma hayatına atılıyorlarsa işsizlik zaten zirvede kardeşim, bunlar nereden iş buluyorlar da çalışıyorlar? Bir yandan, "Yüzde 10 işsizlik var" diyorsunuz, diğer taraftan siz, "19,5 milyon lise seviyesine kadar öğrencimiz var" ve bir bölümünün okula değil işe gittiğini söylüyorsunuz. Böyleyse zaten Türkiye'deki işsizlik sıfırlanır. Bunların başı da yalan sonu da yalan. Bir gün evvel işsizlik zirvede derler, sonra öğrenciler çalışıyor...