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Dün geceye damga vuran an

Akhisarspor'un Galatasaray maçının 12. dakikasında attığı gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:22
Dün geceye damga vuran an

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştığı maçta ev sahibi ekibin golü, ofsayt nedeniyle VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemine takıldı.

Akhisar Stadı'nda oynanan mücadelenin 12. dakikasında Adrien Regattin'in vuruşunda top Ozan Kabak'ın kafasından ağlara gitti. Gol sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR odasından gelecek bilgiyi bekledi.

Kısa bir beklemenin ardından VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı. Pozisyon öncesinde Galatasaray savunmasının arkasına atılan topta ofsayt olduğu belirlendi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 11:22
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