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Dünya Dün devirmek istiyorlardı! Bugün öve öve bitiremiyorlar ABD'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması: Erdoğan'a minnettarız
Dünya

Dün devirmek istiyorlardı! Bugün öve öve bitiremiyorlar ABD'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması: Erdoğan'a minnettarız

Yeniakit Publisher
2023-06-21 09:40:00 -
Dün devirmek istiyorlardı! Bugün öve öve bitiremiyorlar ABD'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması: Erdoğan'a minnettarız

ABD, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarına destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Dış Basın Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ"

Rusya'nın, 18 Temmuz'da sona ermesi beklenen Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılmayacağı yönündeki açıklamalarıyla ilgili Kirby, "Tüm dünya, Karadeniz Tahıl Girişimi'nden faydalandı. Bu girişimin devam etmesindeki liderliği dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız." ifadesini kullandı.

Kirby, BM'ye de anlaşmadaki rolü dolayısıyla minnettar olduklarını söyleyerek, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın neden olduğu gıda güvensizliğinden muzdarip ülkeler başta olmak üzere tüm dünyaya fayda sağladığının altını çizdi.

Rusya'nın anlaşmanın süresini uzatmama sinyali vermesinin "talihsizlik" olacağına işaret eden Kirby, anlaşmanın süresinin uzatılmasını umduklarını ve BM ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamdaki çabalarını gerektiğince desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kirby'e Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonlarıyla ilgili de soru soruldu.
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"TERÖRİST SALDIRILARIN KURBANI OLDULAR"

Koordinatör Kirby, "Türkiye'nin bu sınırında meşru güvenlik kaygıları var. Bu sınırın ötesinden gelen terörist saldırıların kurbanı oldular. Bunu anlıyoruz." dedi.

ABD'nin Suriye'de DEAŞ hedeflerine karşı mücadele için sözde Suriye Demokratik Güçleri'yle çalıştığını savunan Kirby, Türkiye'nin de Suriye'de ABD'nin ne yaptığını anlamasının önemli olduğunu öne sürdü.

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