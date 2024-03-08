Dün DEM’in yoldaşı bugün 10. Yıl Marşı Bu da Özgür Özel’in yerli ve milli eseri
CHP Lideri Özgür Özel’in açılışını yaptığı yerli ve milli heykel, sosyal medyada alay konusu oldu. Eskişehir’de açılışı yapılan heykel vatandaşlara hizmet olarak sunulurken 50 metre gerideki başka heykel de dikkatlerden kaçmadı.
CHP belediyeciliği, heykel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Belediyeler, heykel açılışları için kıyasıya bir mücadele içinde.
Yerel seçimlere yaklaşılırken, tepkilere rağmen bölgelere heykel kazandırılmaya da devam ediliyor.
Adım başı heykel
Geçtiğimiz günlerde de İzmir’de açılışı yapılan heykelden sonra Eskişehir’de de heykel açılışı yapıldı.
Yayınladıkları videoda ise açılışı yapılan heykelin 50 metre gerisindeki başka heykel dikkatlerden kaçmadı.
Son olarak vatandaşlardan heykele arkasını dönmesini isteyen sunucu vatandaşları fotoğraf çektirmeye davet etti.
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