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Siyaset Dün ‘Damat olduğu için’, bugün ‘Bahçeli…’ Berat Albayrak gitti, kıvırtmalar bitmedi
Siyaset

Dün ‘Damat olduğu için’, bugün ‘Bahçeli…’ Berat Albayrak gitti, kıvırtmalar bitmedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden alınmasını uzun süre MHP lideri Devlet Bahçeli’nin engellediğini iddia etti. Muhalifler düne kadar Albayrak'ın "damat olduğu için" görevden alınmadığını ileri sürüyordu.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 15:33:00 -
Dün ‘Damat olduğu için’, bugün ‘Bahçeli…’ Berat Albayrak gitti, kıvırtmalar bitmedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Flaş TV’de katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Gücü kaybetme korkusu her şeyi yaptırır. Erdoğan ve Bahçeli gücü kaybetme korkusundalar" diyen Davutoğlu, birçok AKP'li ismin Bakanlara ulaşamadığını ancak MHP'li milletvekillerinin çok rahat ulaştığını ileri sürdü.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı bakanları görevden almasını da MHP lideri Devlet Bahçeli’nin engellediğini iddia etti.

"Süleyman Soylu olayında,.. Sayın Bahçeli konuşana kadar bu Sedat Peker’in iddiaları sonrası Sayın Erdoğan’dan bir şey duydunuz mu? Sayın Bahçeli, ‘İçişleri Bakanımızın arkasındayız’ dedikten bir gün sonra sanki mecbur kalmış gibi… Aynı şey diğer bakanlar için de geçerli, Berat Albayrak’ın arkasında Bahçeli durdu. Şimdi bunu kimse unutturamaz" diyen Davutoğlu, "Türkiye’ye bu felaketi yaşatan damat bakanı en öven kimdir? Bahçeli’dir! Emin olun Ruhsar Pekcan’ın arkasında dursa Ruhsar Pekcan da bakanlığa devam edebilirdi" ifadelerini kullandı.

Muhalifler düne kadar Albayrak'ın "damat olduğu için" görevden alınmadığını ileri sürüyordu.

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