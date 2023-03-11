Dün cuma namazına gitmiş.. Kılıçdaroğlu kendisini yalanlamaya erken başladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçime giden süreçte Malatya'da Cuma namazı kıldı. Kılıçdaroğlu daha evvel ibadet hususnda 'gizlilik' vurgusu yapmış 'kameralar önnünde ibadet etmek doğru değil' demişti.

14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte Kemal Kılıçdaroğlu camilerde boy göstermeye başladı. Kılıçdaroğlu ile CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birlikte Cuma namazı kıldı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile yeni uydurulan bir modelle Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olan Mansur Yavaş, Cuma namazından sonra basın açıklamasında bulundu.

Fakat bu durum komik ve samimiyetsiz karşılandı. Zira Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da cuma namazıyla yapılan açılışa liderleri davet etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını belirterek, daveti geri çevirmişti. Kemal Kılıçdaroğlu dün cuma namazına giderek ibadeti seçim malzemesi yaptığını ıspatlamış oldu ve komik duruma düştü.

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