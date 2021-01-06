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Gündem Dün Berkin’i kullananlar bugün olsa yine kullanırdı! Ha Gezi ha Boğaziçi
Gündem

Dün Berkin’i kullananlar bugün olsa yine kullanırdı! Ha Gezi ha Boğaziçi

Gezi Parkı eylemleri sırasında 14 yaşındaki çocuğunu eyleme yollayan Sami Elvan, oğlu Berkin Elvan yaşasaydı Boğaziçi’ndeki eyleme de yollayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:28:00 - 2021-01-06 13:40:35
Dün Berkin’i kullananlar bugün olsa yine kullanırdı! Ha Gezi ha Boğaziçi

Berkin Elvan, Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’ndaki eylemcilerin yanına yollandı ve eylem sırasında başına isabet eden gaz fişeği nedeniyle hayatını kaybetti.

Dün doğum günü olan Berkin Elvan’ı eyleme yollayan babası Sami Elvan, Cumhuriyet'e konuştu. Oğlunun ölümünün ardından yargı sürecini devam ettiren Sami Elvan, “Berkinim yaşasaydı genç, tuttuğunu koparan, bilinçli bir genç olacaktı. Biliyorum ki yaşasaydı Boğaziçi’nde direnen gençlerle birlikte olacaktı” dedi.

14 yaşındaki oğlunu kargaşa içine yollayan Sami Elvan'ın sözleri, her eylemlerde gençlerin "kullanıldığını" gözler önüne serdi.

 

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