SON DAKİKA
Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah ölüsü bulundu. Alçak eylem cezasız kalmadı
Gündem

Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah ölüsü bulundu. Alçak eylem cezasız kalmadı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah ölüsü bulundu. Alçak eylem cezasız kalmadı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kutsal değerlerimize saldırarak kirli ellerini şanlı Türk bayrağına uzatma cüretinde bulunan hain olduğu ileri sürülen bir kişinin fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. Alçakça bir eylemle bayrağımızı yakma küstahlığını gösteren PKK’lı teröristin sonu, ihanetinin bedeli oldu.

İhanetin bedeli ağır oldu

Dün sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, milletimizin namusu olan ay yıldızlı bayrağımıza saldıran o terörist. Saklandığı delikte "paket" edilen hain, hak ettiğine kavuştu.

Yol kenarında leş olarak bulundu

Sosyal medyada hızla yayılan paylaşıma göre bayrak yakan o terörist bu sabah yol kenarında elleri arkadan bağlanmış bir şekilde ölü olarak bulundu.

Vatan topraklarında huzuru bozmaya yeltenen, bayrağımıza el uzatan her kim olursa olsun, akıbetinin bu hainden farkı olmayacağı bir kez daha tescillenmiş oldu.

1
Yorumlar

Ahmed

Ee bu kadarı fazlaydı. Biz o bayrak uğrunda nice canlar verdik;ezan susmasın bayrak inmesin" diye

Sassas

Merhanetin sonu ihanettir o soysuzu imha eden elleri ayakları öpüyorum türkiyenin gücünü dünya anlad bir chp birde pkk hala anlamadı
