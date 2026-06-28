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Yerel Dün akşamdan beri aranıyordu! Motosikletinin yanında cansız bedeni bulundu
Yerel

Dün akşamdan beri aranıyordu! Motosikletinin yanında cansız bedeni bulundu

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Dün akşamdan beri aranıyordu! Motosikletinin yanında cansız bedeni bulundu

Edirne’de dün akşamdan bu yana haber alınamayan 31 yaşındaki Öner Tütüniçmez, Üyüklütatar köyü yakınlarındaki sulama kanalında motosikletinin yanında ölü bulundu.

Edirne’de Elçili köyüne gitmek için motosikletiyle yola çıkan Öner Tütüniçmez’den acı haber geldi.

 

Öner Tütüniçmez, dün öğle saatlerinde kent merkezinden Elçili köyüne gitmek üzere 22 ABE 253 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Tütüniçmez’den bir süre sonra haber alamayan yakınları, saat 17.30 sıralarında durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleriyle Öner Tütüniçmez’in ailesi ve yakınları bölgede arama çalışması başlattı. Merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yakınlarındaki sulama kanalında bu sabah Tütüniçmez, motosikletinin yanında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Öner Tütüniçmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Tütüniçmez’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

 

Tütüniçmez’in, motosikletiyle kanala uçtuğu üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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